Foggia | catturato nella serata di ieri 29 ottobre l' uomo che avrebbe ucciso l' ex suocera

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) I carabindel nucleo provinciale die della locale stazione di Orta Nova hanno fermato,di29, Cristoforo Aghilar, il 36enne ritenuto responsabile dell'omicidio di Filomena Bruno, avvenutodel 28scorso. La donna è l'exdel presunto assassino. Lui l'altra sera l'colpita con due coltellate al petto mentre la donna stava rientrando a casa dell'anziana madre, dove si era trasferita dalla giornata di sabato scorso, quando era stata minacciata in un bar del posto con una pistola proprio dallo stesso 36enne. Il dramma sarebbe maturato al culmine di dissidi personali, in quanto la figlia della vittima sarebbe fuggita a settembre scorso con Aghilar in Germania, che allora era evaso dal regime degli arresti domiciliari. A quel punto però la figlia della Bruno si sarebbe accorta del carattere violento del suo compagno e i ...

fattoquotidiano : Foggia, omicidio di Filomena Bruno: catturato l’ex genero. È ritenuto l’autore del delitto - zazoomnews : Foggia omicidio di Filomena Bruno: catturato l’ex genero. È ritenuto l’autore del delitto - #Foggia #omicidio… - Virus1979C : RT @fattoquotidiano: Foggia, omicidio di Filomena Bruno: catturato l’ex genero. È ritenuto l’autore del delitto -