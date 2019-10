Fisco più leggero | aiuti alle famiglie Dallo stop per la cedolare secca alla Flat tax

Fisco - più intercettazioni e carcere contro l’evasione : Più spazio alle intercettazioni contro l’evasione fiscale. Previsto anche un inasprimento della pena detentiva

Dl Fisco : più carcere per grandi evasori : 14.38 Inasprimento del carcere per i grandi evasori, fino a un massimo di 8 anni, e abbassamento delle soglie oltre le quali i reati tributari diventano perseguibili penalmente. Il carcere scatta al superamento di 100mila euro di imposta evasa. Queste le misure inserite nell'ultima bozza del Decreto fiscale. Tra le norme previste anche l'estensione del reato tributario alle persone giuridiche in caso di dichiarazioni fraudolente. Oltre al ...

Partite Iva - stretta sulla flat tax : più limiti Bonus facciate e contanti : le misure|Vota Evasometro - un algoritmo aiuterà il Fisco : Dal tetto dei mille euro ai Bonus per la casa fino al decreto terremoto: le misure per il prossimo anno

Fisco : Confapi Padova - il Veneto ‘nasconde’ più di 3 mld di Iva : Padova, 15 ott. (Adnkronos) – “Basterebbe far emergere quanto si evade di Iva per coprire per intero la manovra finanziaria e avanzare anche un bel tesoretto di miliardi. Secondo il più recente rapporto della Commissione Europea, la differenza tra quanto lo Stato incassa dall’Iva e quanto in linea teorica dovrebbe raccogliere è stata nel 2017 – ultimo anno analizzato nella sua interezza – di 33,6 miliardi, tra ...

Fisco : Confapi Padova - il Veneto ‘nasconde’ più di 3 mld di Iva (2) : (Adnkronos) – “Noi vogliamo rappresentare gli imprenditori che non evadono e riteniamo che qualsiasi misura in grado di combattere il fenomeno vada favorita», evidenzia Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova, che ha commentato lo studio anche davanti alle telecamere di Agorà, programma di approfondimento di Rai Tre – In questo senso, l’uso del contante, in quanto mezzo anonimo e non tracciabile, non fa che ...

**Fisco : Conte alza tiro su evasione - ‘sconto’ 19% per servizi più a rischio** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte è deciso ad alzare il tiro sulla lotta all’evasione fiscale. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo, si starebbe lavorando per rendere più incisiva la detrazione fiscale per contrastare il ‘nero’. In particolare, viene spiegato da fonti di governo, il presidente del Consiglio vorrebbe fissare un’asticella più alta -pari al 19%- per quei ...

Fisco - i debiti di pochi centesimi che poi lievitano : ecco le cartelle più insidiose : Il 3 luglio del 2017 Equitalia S.p.A.lasciò il posto ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. da allora le cose sembrano in effetti un po' migliorate, almeno nel rapporto tra l' ente e i contribuenti, e nel precedente governo Conte, Salvini sostenne fortemente la pace fiscale, che ha permesso a molti i

Conti. Più pressione Fisco - cala debito : 10.46 Nel 2°trimestre 2019 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato dell'1,1% contro l'1,3% nello stesso trimestre 2018. Lo rende noto l'Istat. Positivi saldo primario e corrente, il primo a a 3,2% da 2,7% del 2°trimestre 2018 e il secondo a 2,3% da 2,0%. La pressione fiscale è stata del 40,5%, +0,3% sullo stesso periodo del 2018. Nel I semestre 2019 indebitamento netto a 4% del Pil, in miglioramento ...

Fisco : Conte - lavoriamo affinché sia più equo - obiettivo ridurre carico : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Vogliamo un Fisco più equo, stiamo lavorando a questo. L’obiettivo è diminuire il carico fiscale, non aumentarlo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, tracciando la strategia del governo nel corso del suo intervento all’Assemblea generale di Assolombarda.L'articolo Fisco: Conte, lavoriamo affinché sia più equo, obiettivo ridurre carico sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fisco - lotta al contante e torna la rottamazione : più tasse su giochi e fumo : Non ci sarà soltanto la lotta al contante e la stretta sull?evasione. Nel decreto fiscale allo studio del governo potrebbero trovare posto anche altre misure che tradizionalmente...

