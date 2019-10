Fiorentina | Montella | “Contento per Commisso Ribery? Dalla tribuna mi consigliava i

Formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina : Montella cambia modulo - torna titolare Caputo : Formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina – Sfida molto interessante tra Sassuolo e Fiorentina. Gli emiliani arrivano dal prezioso successo contro l’Hellas Verona in un delicato scontro salvezza. La squadra di De Zerbi è in netta ripresa dal punto di vista del gioco. La Fiorentina arriva dalla sconfitta contro la Lazio che ha messo fine ad una lunga serie positiva della squadra di Montella. Il tecnico viola dovrà fare a meno di ...

Sassuolo-Fiorentina - Montella : “Con Ribery nessun problema - ma non faremo ricorso” : “Con Franck abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, sin dal primo giorno, anzi anche prima del suo arrivo”. Vincenzo Montella fa questa premessa e assicura che con Ribery non c’è alcun problema e che quella reazione, dopo la sostituzione nel match con la Lazio, non ha lasciato strascichi. “In campo non mi ero accorto di nulla, me l’aspettavo che potesse risentirsi per il cambio e non l’ho guardato, ...

Fiorentina-Lazio - parola agli allenatori. Montella : “Perché niente Var?”. Inzaghi : “Non parlo più” : Il posticipo domenicale tra Fiorentina e Lazio, che ha chiuso la 9^ giornata di Serie A, è andato ai biancazzurri. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, le parole dei due allenatori Montella ed Inzaghi. Montella – “Io non capisco perché sull’episodio decisivo a 5′ dalla fine, in una gara tirata, l’arbitro non sia andato a controllare le immagini al Var. Quando c’è la Var e non si va a ...

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio : conferme per Montella - sorpresa per Simone Inzaghi : Probabili formazioni Fiorentina-Lazio – Il posticipo della nona giornata di Serie A va in scena al “Franchi”. La Fiorentina riceve la Lazio. I viola sono reduci da un’ottimo periodo, dopo le difficoltà in avvio di stagione. Montella sembra aver trovato gli equilibri giusti e soprattutto gli uomini su cui contare. Non a caso il tecnico di Pomigliano d’Arco sembra intenzionato a confermare l’undici delle ...

Fiorentina - Montella in conferenza non si sbottona sulla formazione : elogi alla nuova proprietà : “Sarà una partita di altissimo livello, adesso ci conoscono di più”. Presenta così, la sfida di domani contro la Lazio, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. Queste le sue parole in conferenza stampa: “So che veniamo da sei risultati utili consecutivi e che stiamo giocando con lo stesso modulo, ma voglio vedere continui progressi contro una squadra forte che da dieci anni supera la prima fase dell’Europa. ...

Corini ferma Montella - Brescia Fiorentina senza reti : Piccolo stop per la Fiorentina. Dopo tre vittorie consecutive, la formazione di Montellla non va oltre un pareggio a reti inviolate contro il Brescia

Fiorentina-Udinese - le dichiarazioni : Ribery esalta i tifosi - l’analisi di Montella e Tudor : “Io fenomeno? Il vero fenomeno e’ il nostro pubblico: tutto questo calore mi fa bene, e’ il motivo per il quale amo il calcio”. Sono le dichiarazioni di Franck Ribery dopo il successo della Fiorentina contro l’Udinese, grande prestazione per l’ex Bayern Monaco. “Abbiamo vinto una partita difficile – dice il 36enne attaccante francese, a Dazn – Che eta’ mi sento? L’importante ...

La Fiorentina ci ha preso gusto : 1-0 all'Udinese e 3 vittorie di fila. Milenkovic fa volare Montella : La Fiorentina ci ha preso gusto e torna a marciare spedita. La squadra di Montella supera al Franchi l'Udinese per 1-0 con rete del difensore serbo Milenkovic al 72' con un preciso colpo di testa su angolo di Pulgar. A secco il tandem d'attacco dei viola Ribery-Chiesa. Gara con poche emozioni, annul

Fiorentina-Udinese - la conferenza stampa di Montella : “vogliamo che Ribery diventi il miglior giocatore dell’anno” : L’allenatore della Fiorentina ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma domani al Franchi La vittoria ottenuta a San Siro contro il Milan è ormai alle spalle, la Fiorentina si prepara adesso ad affrontare al Franchi l’Udinese nella settima giornata di Serie A. Spada/LaPresse Una partita da non sottovalutare per i viola, a caccia del terzo successo consecutivo che li rilancerebbe in ...

Fiorentina-Udinese - Montella : “Sarà una gara difficile. Ribery? Non me l’aspettavo” : Quella contro l’Udinese “è una partita che non le nasconde per niente le insidie perché ci sono, sono visibili. Loro sono una squadra molto fisica, che sa difendersi, pericolosa in contropiede, in velocità, che contrattacca con cinque, anche sei calciatori. Quindi è una partita in cui ci vorrà calma, pazienza, testa, oltre che determinazione e velocità con la palla. Mi aspetto una gara difficile”. Lo ha detto il tecnico ...

Probabili formazioni Fiorentina-Udinese : conferme per Montella - torna De Paul : Probabili formazioni Fiorentina-Udinese – Si gioca al Franchi di Firenze la gara delle 12,30 della domenica di Serie A. Viola in netta ripresa. Le ultime due vittorie hanno ridato entusiasmo e fiducia. Montella riparte dallo stesso undici che ha battuto il Milan. Qualche cambio per Tudor, che torna a disporre di De Paul dopo la squalifica rimediata nella partita contro l’Inter. I friulani arrivano dalla vittoria di misura ...

Fiorentina - Montella : “Grande soddisfazione - Ribery strepitoso. Inseriremo un centravanti” : La Fiorentina sbanca San Siro e vince la seconda gara consecutiva. Al termine del match, ai microfoni di Sky, le parole del tecnico viola Montella. “Partita perfetta no perché abbiamo concesso qualcosina sullo 0-3, però è una grande soddisfazione. Ripeto, non c’è spirito di rivalsa contro il Milan e nessun sassolino dalla scarpa da togliere, anche perché quella era un’altra società. Standing ovation a Ribery me ...

Fiorentina - Montella torna a San Siro : “Prima da ex - ma non c’è rivalsa. Sulla formazione…” : “Milan in crisi? Io non mi fido perché la squadra rossonera ha spessore ed esperienza internazionale e il suo allenatore sta facendo un buon lavoro. Ci aspetta una partita difficile anche se molto stimolante”. Sono le parole, nella conferenza stampa della vigilia, del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella. I viola, domani sera, sono attesi dalla trasferta di San Siro contro il Milan. “E’ la mia prima da ex a ...