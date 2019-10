FINANZA E POLITICA Gli errori economici che l' Italia continua a ripetere

FINANZA E GEOPOLITICA/ Meglio web-tassare o - far - web-investire? : In Italia, come ovunque in Europa e negli Usa, il dibattito sulla tassazione dei giganti digitali resta davvero apertissimo

FINANZA E POLITICA/ Non solo Renzi - anche S&P's può far traballare il Governo : L'instabilità POLITICA potrebbe tornare a far capolino nelle analisi delle agenzie di rating sull'Italia. Favorendone l'acuirsi

FINANZA E POLITICA/ I veti incrociati che bloccano la manovra : Il Governo sta preparando una manovra e non mostra di essere abbastanza coeso per varare un provvedimento realmente efficace

FINANZA E POLITICA/ Piga : la manovra restrittiva ci porterà in recessione : Nella Nadef è stato previsto un deficit al 2,2% del Pil nel 2020. Ci sarà quindi una manovra restrittiva che aiuterà la recessione

FINANZA E POLITICA/ Le sorprese - industriali - dell'Italia "green" : Le banche centrali, gli Stati e le imprese stanno cercando di tenersi a galla in attesa di eventi importanti a livello globale

FINANZA E POLITICA/ Dal Corriere a Guzzetti - le manovre che preparano il Renzi 2 : La scissione di Renzi dal Pd si intreccia a doppio filo con le decisioni delle grandi banche e dell'establishment milanese. Il problema Cairo

FINANZA E POLITICA/ Così la Germania beffa Italia e Francia : Il nuovo Governo ha assunto una posizione filofrancese in Europa che non porterà però a reali e tangibili vantaggi dal punto di vista economico

FINANZA E POLITICA/ Le 'illusioni' sull'Europa coltivate in Italia : C'è forse in Italia troppa euforia sulle decisioni della Bce e sull'atteggiamento dell'Ue in vista della Legge di bilancio

FINANZA E POLITICA/ Le frecciate di Draghi a Italia - Francia e Germania : La Bce porta avanti la sua POLITICA espansiva, ma serve l'impegno di Stati, banche e imprese per evitare effettivamente la crisi

FINANZA E POLITICA/ La Germania in crisi apre la strada a un governo Draghi : Le previsioni sulla prossima finanziaria sono destinate a diventare carta straccia nel momento in cui l'emergenza inizierà a manifestarsi

FINANZA E POLITICA/ Il governo tra incognita tedesca e forche caudine europee : Il neo ministro Gualtieri lavora a una manovra che sarà cautamente espansiva, ma per il momento senza grandi misure straordinarie