Filippo Sinisgalli | lo chef che cucina per le star

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019), LOE LE, LOE LE, LOE LE, LOE LE, LOE LE, LOE LE, LOE LE, LOE LE, LOE LE, LOE LE, LOE LESi descrive come un«uomo del sud», fiero delle sue origine lucane ancora ben salde anche se, come tutti i grandi, ha girato il mondo: si è formato con Gualtiero Marchesi, è stato ai fornelli dell’Esplanade di Desenzano, dell’Armani Hotel a Dubai e alla locanda Mezzosoldo in Val Rendena (TN) ha anche ottenuto la stella Michelin. La sua è unache definisce «italianissima» perché – dice – «parto da una considerazione molto semplice: in ...