Festival della scienza | il restauro ambientale per preservare l’arte

Festival Huawei tra le offerte Amazon della settimana : P30 Lite e Mate 20 Lite più che convenienti : Le offerte Amazon della settimana iniziano alla grande oggi 28 ottobre e si concentrano in modo particolare sul marchio Huawei. Due smartphone mid-range del brand ma più che mai apprezzati come il P30 Lite e il Mate 20 Lite raggiungono nuovi minimi storici con il loro prezzo letteralmente in picchiata. Si tratta insomma di vere occasione dello store di Jeff Bezos, a partire da questo lunedì e fino ad esaurimento scorte, questo è chiaro. Si ...

Tempo al Tempo : il Festival dell’innovazione e della scienza di Settimo Torinese chiude con 35.000 presenze [GALLERY] : Si è chiusa ieri, con l’incontro speciale con l’astronauta dei record Paolo Nespoli, l’edizione 2019 del festival dell’innovazione e della scienza di Settimo. 35.000 presenze in nove giorni di programma (dal 12 al 19 ottobre, più l’appuntamento oltrefestival con Nespoli), 450 laboratori che hanno coinvolto 11.200 bambini delle scuole materne, elementari e medie, 50 incontri e spettacoli e più di 5.000 persone che hanno assistito ...

La diretta di Ford Go Electric al Festival della scienza di Genova : L’automobile del futuro è elettrica, la città è intelligente e l’economia è circolare: si sviluppa da qui il programma degli eventi che Wired e Ford hanno organizzato per l’edizione 2019 del Festival della scienza di Genova, con una serie di talk, incontri e interviste insieme ai maggiori esperti italiani di mobilità, tecnologia e smart city. Il tutto si svolgerà presso il padiglione Go Electric, uno spazio concepito dalla ...

Mandorla Music Festival : a Milano la rassegna musicale della comunità cinese in Italia : Domenica 24 novembre ai Magazzini Generali di Milano si svolgerà la seconda edizione del “Mandorla Music Festival”, la rassegna Musicale,

Festival della Scienza : a Genova la scienza per tutti : l Consiglio nazionale delle ricerche partecipa con una ricca offerta di eventi alla diciassettesima edizione del Festival della scienza in programma a Genova da giovedì 24 ottobre al 4 novembre. Partner della manifestazione, il Cnr è presente con un programma di mostre, conferenze, laboratori e performance molto vari, accomunati dall’elevato livello scientifico dei contenuti. Tra le mostre, il Cnr celebra a Genova vent’anni di progettazione e ...

Festival della scienza 2019 : cosa fare con bambini e ragazzi : Giovedi 24 ottobre inaugura a Genova la 17esima edizione del Festival della scienza, uno dei più importanti appuntamenti italiani per bambini ed adulti legati alla divulgazione scientifica, dedicato quest’anno al tema degli Elementi. Da alcuni anni, le proposte dedicate in maniera specifica ai bambini della fascia pre-scolare sono in costante diminuzione – ed è un vero peccato, considerato che la fascinazione nei confronti della scienza avrebbe ...

Ford Go Electric al Festival della Scienza di Genova : Dal 24 ottobre al 4 novembre Ford racconta l’evoluzione della mobilità del prossimo futuro con Go Electric al Festival della Scienza di Genova. L’experience Go Electric proietta il visitatore nel domani della mobilità Ford, approfondendo il percorso dell’elettrificazione dell’Ovale Blu, che prevede l’inserimento di una nuova gamma di 17 modelli, dotati di sofisticati propulsori ibridi […] L'articolo Ford Go Electric al Festival della ...

Festival della Scienza : da Leonardo all’Intelligenza artificiale : Saranno lo scienziato Lorenzo Rosasco, il geologo Mario Tozzi e il cantante Lorenzo Baglioni a inaugurare, giovedì prossimo, la 17/a edizione del Festival della Scienza di Genova che quest’anno spazia da Leonardo all’intelligenza artificiale ed e’ dedicata agli ‘elementi’. Sono 280 gli appuntamenti: 144 conferenze, 85 laboratori dedicati ai più giovani, 25 mostre, 10 spettacoli e 16 eventi speciali. Gli ospiti ...

Mostre - spettacoli - laboratori e seminari : l’INGV al Festival della Scienza 2019 : Torna a Genova dal 24 ottobre al 4 novembre la nuova edizione del Festival della Scienza, l’appuntamento che ogni anno riunisce ricercatori, appassionati, scuole e famiglie in uno dei maggiori eventi di divulgazione della Scienza a livello internazionale. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) parteciperà all’edizione 2019 con varie attività, tra cui una mostra, uno spettacolo, un laboratorio e una Lectio ...

Festival della scienza - ecco il programma su mobilità e futuro del padiglione Go Electric : padiglione Go Electric di Ford a Francoforte (foto: Ford) L’automobile del futuro è elettrica, la città è intelligente e l’economia è circolare: si sviluppa da qui il programma degli eventi che Wired e Ford hanno organizzato per l’edizione 2019 del Festival della scienza di Genova, con una serie di talk, incontri e interviste insieme ai maggiori esperti italiani di mobilità, tecnologia e smart city. Il tutto si svolgerà presso ...

Tempo al tempo : al Festival dell’Innovazione e della Scienza l’astronauta dei record Paolo Nespoli : Paolo Nespoli a 60 anni è l’italiano che ha vissuto di più nello spazio: 313 giorni di permanenza nella stazione Iss, in tre missioni diverse. Nato a Milano nel 1957, laureato in ingegneria aerospaziale e ingegneria meccanica, è selezionato nel 1998 dall’Agenzia Spaziale Italiana. La sua prima missione, la STS-120 chiamata Esperia, ha inizio nell’ottobre del 2007 con l’obiettivo di trasportare e collocare sulla ISS il Nodo-2 realizzato in ...

Scienza : a Torino il primo Festival della Tecnologia per i 160 anni del Politecnico : Quattro giorni di eventi, 150 incontri, oltre 300 relatori da tutto il mondo. Questi i numeri della prima edizione del Festival della Tecnologia, una rassegna inedita organizzata dal Politecnico di Torino nel 160esimo anniversario dalla sua fondazione e curata dal rettore Guido Saracco. L’appuntamento e’ nel capoluogo piemontese dal 7 al 10 novembre. Obiettivo dell’evento, e’ esplorare la relazione tra Tecnologia e ...

Fashion Film Festival 2019 - il programma della nuova edizione : Torna a Milano, per la prima volta a novembre, il Fashion Film Festival, il Festival fondato e diretto da Constanza Cavalli Etro, e giunto alla sua sesta edizione. Iniziate a segnarvi le date, dal 7 al 10 novembre, nel consueto cinema Anteo Palazzo del Cinema, dove andrà in scena la selezione ufficiale di oltre 200 Fashion Film provenienti da più di 50 paesi proiettati come capsule tematiche ideate dalla curatrice del Festival Gloria ...

Teatro Palladium : Ezio Mauro in ‘Berlino. Cronache del Muro’- 23 ottobre - Festival della Diplomazia : Roma – Per la decima edizione del Festival della Diplomazia, il 23 ottobre al Teatro Palladium di Roma, va in scena “Berlino, Cronache dal Muro” di Ezio Mauro in scena al Teatro Palladium, reading teatrale che ripercorre le vicende che hanno segnato la recente storia europea a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. La notte del 9 novembre 1989 Berlino salutava il crollo del Muro. Era la fine di un’epoca iniziata il 13 agosto 1961, ...