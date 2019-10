Fellini mi ha insegnato a scrivere per il piacere

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Eleonora Barbieri Gli alieni, il Paradiso, la politica: l'autore emiliano racconta «Storie vere e verissime»... che sembrano assurde Alieni, miracoli, Voltaire tirato per la giacchetta (della fede) sul letto di morte, la vita nell'aldilà, i premi letterari, i tentativi (falliti) di carriera politica, le merde di cane per strada a Bologna, i pittori del Po. Quelle di Ermanno Cavazzoni sono Storie vere e verissime (La nave di Teseo, pagg. 222, euro 18), concetto che lo scrittore, nato a Reggio Emilia, ribadisce anche nella sua «Avvertenza»: «Non volevo che il libro fosse preso per letteratura: è realtà». Raccontata, però, con uno stile così ironico, da sembrare proprio letteratura... Da dove arrivano queste Storie vere e verissime? «Beh, più o meno sono tutte cose vere, o riflessioni mie su cose vere, o che mi sono accadute. Lo considero un libro di racconti non inventati. O, ...

CatelliRossella : John Travolta: 'Fellini mi ha insegnato che si può morire per amore' - iltirreno : 'Un film che mi ha cambiato la vita? A 5 anni, quando vidi 'La strada'' - infoitcultura : John Travolta a Fazio: 'Fellini mi ha insegnato che si può morire per amore' -