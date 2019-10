Fca-Psa | un matrimonio che s' ha da fare

Fusione Fca-Psa - i due gruppi confermano : “Dialogo in corso per creare leader mondiale” : Il dialogo per una Fusione è in corso. Le conferme arrivano sia da Fca che dai francesi di Psa: l’ex Fiat e il gruppo di cui fanno parte Peugeot, Opel e Citroën lavorano a un matrimonio che darebbe vita a un colosso del settore auto da 50 miliardi di dollari. Ad anticipare la notizia era stata martedì il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. Nella mattinata di mercoledì sono arrivate le conferme. “Sono in corso ...

Fca-Psa - tutti i vantaggi di una fusione planetaria tra piattaforme e tecnologie condivise : Un'eventuale fusione tra Psa ed Fca può generare grandi vantaggi, magari non ampi come quelli che si potevano creare

Wall Street Journal : Fca in discussione per una possibile fusione con Psa Peugeot : Nascerebbe un gruppo da 50 miliardi di dollari. Fca +7,3% a Wall Street. Mercoledì pomeriggio previsto il consiglio d’amministrazione di Psa

Fca - Wsj : confronto con Psa per fusione : 22.27 Fca starebbe discutendo una possibile fusione con Psa-Peugeot. L'indiscrezione è riportata dal Wall Street Journal. Secondo il quotidiano Usa si creerebbe un gigante automobilistico del valore di 50mld di dollari. Tra le ipotesi allo studio, una fusione fra pari tutta in azioni. Tavares, Ad Peugeot diverrebbe l' Ad della nuova società e John Elkann ne sarebbe il presidente. Fca e Psa insieme nel 2018 hanno venduto 8,7 mln di auto. Un ...

"Fusione Fca-Peugeot"/ Wsj "contatti in corso" : Elkann vira su PSA dopo Renault : Secondo il Wall Street Journal sono in corso contatti tra Fca e Peugeot-Citroen per una possibile fusione: Elkann abbandona Renault e vira su PSA?

Gruppo Fca - Indiscrezioni Usa : si tratta per la maxi fusione con PSA : La Fiat Chrysler Automobiles torna al centro di Indiscrezioni di stampa per una possibile operazione di consolidamento: secondo fonti citate dal Wall Street Journal, il Gruppo italo-americano starebbe infatti trattando una fusione con la francese PSA che porterebbe alla creazione di un colosso automobilistico, con una capitalizzazione di mercato pari a 50 miliardi di dollari (45 miliardi di euro).fusione alla pari. Sul tavolo ci sarebbe una ...