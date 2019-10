FCA-PSA - I francesi danno il via libera alla fusione | manca solo l' ufficialità

Wsj : “Via libera a fusione FCA-Psa. Elkann presidente - Tavares amministratore delegato” : fusione approvata. Secondo il Wall Street Journal, Fca e Psa si uniranno in una nuova società: John Elkann sarà il presidente mentre Carlos Tavares l’amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione di Psa ha già dato il via libera, mentre quello di Fca è previsto in serata. Psa dovrebbe avere sei posti nel consiglio di amministrazione, mentre a Fca ne andranno cinque. L'articolo Wsj: “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann ...

FCA e Psa confermano trattativa su eventuale fusione : Da Fca e Gruppo Psa arriva la conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità

FCA-PSA - Perché questo matrimonio è meno complicato : A cinque mesi di distanza dalle fallite nozze con Renault, FCA ci riprova. Stesso scenario, la Francia. Ma nuovo partner, PSA. Del resto, di un possibile merger tra Fiat Chrysler e Peugeot Citroën si era vociferato ancor prima del tentativo con la Losanga, a dimostrazione che lintegrazione dal punto di vista industriale ci sta eccome. Il progetto FCA-Renault si è poi schiantato a causa dei problemi di governance legati allalleanza con la ...

FCA-Psa - Francia : vigili su tutela lavoro : 13.06 La Francia vigilerà sull'accordo tra Fca e Psa, in particolare sull'occupazione, la governance e l'impronta industriale della nuova entità che dovrebbe nascere dalla fusione tra Psa e FiatChrysler. Lo afferma il ministero dell' Economia francese. Lo Stato francese,che detiene il 12% del gruppo francese Psa attraverso BpiFrance (la Banca pubblica d'investimento francese),"segue con molta attenzione e apertura le discussioni avviate" tra i ...

FCA e Psa vogliono creare il nuovo colosso mondiale dell’auto : Foto LaPresse – Mauro UjettoArchiviata l’ipotesi di un accordo tra la casa automobilistica Fiat Chrysler e il gruppo Renault, che avrebbe dato vita a un gigante internazionale dell’auto, il colosso italoamericano continua a guardare alla Francia per possibili fusioni, e questa volta punta sul gruppo Psa. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, i consigli di amministrazione delle due società starebbero in questi giorni ...

Borse incerte in attesa della Fed. FCA scatta del 10% - vola anche Psa : Borse europee incolori nel giorno in cui la Fed dovrebbe annunciare una nuova riduzione del costo del denaro. Occhi oggi su Fca e Psa, dopo la notizia delle trattative tra le due case automobilistiche per una possibile alleanza. Resta l'incertezza sul fronte della guerra commerciale, in attesa del pre accordo che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane mentre in Gran Bretagna nuove elezioni dovrebbero tenersi il 12 dicembre

Borse - FCA non fa prezzo (+9 - 3% teorico). Vola anche Psa : Borse europee attese in calo. Occhi oggi su Fca e Psa, dopo la notizia delle trattative tra le due case automobilistiche per una possibile alleanza. E questa sera la Fed dovrebbe tagliare i tassi

FCA : "Discussioni con Psa-Peugeot"Forte rialzo in Borsa. Corre Exor : Fca conferma, in una nota, che "sono in corso discussioni" con Psa "intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità". "A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe Psa e il Gruppo Fca - si dice nella breve nota - , Fiat Chrysler Automobiles conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità". "Fca - conclude la nota - non ha al ...

Gruppo FCA - Confermate le trattative per una fusione con PSA : La Fiat Chrysler Automobiles è in trattative con il Gruppo PSA per una possibile operazione di integrazione. quanto si legge in un comunicato del costruttore italo-americano, diffuso a poche ore dalle indiscrezioni di stampa lanciate dal Wall Street Journal su colloqui in corso per una fusione alla pari tra i due gruppi automobilistici. Il comunicato di FCA. Il comunicato è breve e non fornisce quindi indicazioni sui termini ...

Fusione FCA-Psa - i due gruppi confermano : “Dialogo in corso per creare leader mondiale” : Il dialogo per una Fusione è in corso. Le conferme arrivano sia da Fca che dai francesi di Psa: l’ex Fiat e il gruppo di cui fanno parte Peugeot, Opel e Citroën lavorano a un matrimonio che darebbe vita a un colosso del settore auto da 50 miliardi di dollari. Ad anticipare la notizia era stata martedì il Wall Street Journal, citando fonti vicine al dossier. Nella mattinata di mercoledì sono arrivate le conferme. “Sono in corso ...