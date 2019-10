Fca | Discussioni con Psa-Peugeot Verso un colosso da 50 miliardi di $

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Fca conferma, in una nota, che "sono in corso" con Psa "intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità". "A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe Psa e il Gruppo Fca - si dice nella breve nota - , Fiat Chrysler Automobiles conferma che sono in corsointese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità". "Fca - conclude la nota - non ha al momento altro da aggiungere". Segui su affaritaliani.it

fisco24_info : Fca conferma: 'Discussioni con Psa' : Nota di Fiat Chrysler Automobiles: 'In corso discussioni intese a creare un g… - LaPresse_news : Fca, società conferma discussioni in corso con Psa - nicola_pinna : RT @giapao: +++ #Fca conferma che “sono in corso discussioni” con gruppo #Psa Peugeot- nota +++ -