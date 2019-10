Fca | Discussioni con Psa-Peugeot Forte rialzo in Borsa Corre Exor

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Fca conferma, in una nota, che "sono in corso" con Psa "intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità". "A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe Psa e il Gruppo Fca - si dice nella breve nota - , Fiat Chrysler Automobiles conferma che sono in corsointese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità". "Fca - conclude la nota - non ha al momento altro da aggiungere". Segui su affaritaliani.it

