Fan di Yakuza? Yakuza 4 Remastered è disponibile al download sul PlayStation Store

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)4 èper ildalper tutti i possessori di TheCollection. Per tutti coloro che non hanno ancora acquistato la raccolta, questo è un ottimo momento per farlo, perché3 e4 sono immediatamente disponibili, mentre l'ultimo titolo presente nella raccolta,5, arriverà l'11 febbraio 2020. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Le vicende di4 avvengono un anno dopo quelle di3, e i giocatori ritornano nel quartiere a luci rose di Kamurocho, ma c'è una novità! Per la prima volta nella serie, i giocatori vivranno la storia attraverso il punto di vista di quattro personaggi diversi, ognuno dei quali ha un suo stile di gameplay peculiare:Proprio un branco di criminali senza scrupoli, vero? Spesso li puoi anche trovare a trascorrere il loro tempo al karaoke, giocando a tennis da tavolo oppure a ...