Falcone e Borsellino crocifissi | il manifesto shock

M5s - lungo applauso e standing ovation per Falcone e Borsellino a Italia 5 stelle : standing ovation per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino durante Italia 5 stelle, la due giorni del Movimento a Napoli. Nel corso dell’intervista doppia a Luigi Di Maio e Giuseppe Conte il giornalista Paolo Borrometi ha chiesto un applauso ai due magistrati assassinati. A quel punto tutti i presenti alla Arena flegrea si sono alzati per alcuni secondi L'articolo M5s, lungo applauso e standing ovation per Falcone e Borsellino a Italia 5 ...

Trattativa Stato-Mafia - Antonio Di Pietro : “Dopo Falcone e Borsellino dovevo essere ucciso io” : L'ex magistrato e senatore Antonio Di Pietro ha parlato come teste nel corso del processo sulla Trattativa tra Stato e Mafia in corso presso la corte d'assise d'appello di Palermo: "Due giorni prima dell'omicidio di Borsellino il Ros mi informò: guardate che stanno ammazzando Borsellino e anche io dovevo essere ammazzato. Paolo fu ucciso perché indagava sulle commistioni tra la mafia e la gestione degli appalti".Continua a leggere

Mafia : Di Pietro - 'alla camera ardente Falcone incontrai Borsellino che mi disse di fare presto' (2) : (AdnKronos) - "Con il dottor Borsellino non avevamo una indagine comune ma un obiettivo. In quella occasione della camera ardente siamo rimasti che ci saremmo rivisti da lì a breve", ha poi aggiunto l'ex pm Antonio Di Pietro proseguendo la sua deposizione al processo d'appello sulla trattativa. "Ogn

Mafia : Di Pietro - 'alla camera ardente di Falcone incontrai Borsellino che mi disse di fare presto' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Il giorno in cui c'era la camera ardente di Giovanni Falcone al Palazzo di giustizia incontrai Paolo con Borsellino e parlammo degli stessi argomenti affrontati con Falcone e rimanemmo che ne avremmo dovuto riparlare. Borsellino mi disse 'Bisogna fare presto', parlando

Mafia : Di Pietro - 'conoscevo sia Borsellino che Falcone ma non eravamo amici' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Conoscevo sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino, avevamo rapporti professionali, non posso certo dire di essere stato loro amico perché li ho frequentati solo per motivi di lavoro". Inizia così la deposizione di Antonio Di Pietro al processo d'appello sulla trattat

