Facebook | come ha cambiato il nostro modo di fare amicizia

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)festeggia il suo decimo compleanno in Italia. Sì, sono passati ben 10 anni da quando il social di Menlo Park è arrivato in Italia e, con lui, le sue community. I gruppi sono una caratteristica die uno dei suoi punti di forza: diffusissimi in Italia, la versione delle communityche conosciamo e usiamo oggi è stata introdotta nel 2010, ma la loro storia va in parallelo con quella della piattaforma stessa. Se all'inizio servivano più per identificare un interesse comune da promuovere all'interno della propria cerchia di amici, oggi le community si sono ampliate verso l'esternoforma di ritrovo in cui potrai parlare, discutere o informarti su un argomento comune. Un'evoluzione simile al social network nel suo complesso, solo che mentre la piattaforma ha dovuto combattere contro fake news, sicurezza e controllo della ...

robertosaviano : Ci sono 200 persone bloccate in mare su imbarcazioni delle Ong, come se al governo ci fosse un Salvini qualunque. I… - robertosaviano : La nave #OceanViking è bloccata in mare da 11 giorni come se al governo ci fosse un Salvini qualunque. Il silenzio… - BarillariM5S : In Umbria, proprio come ne Lazio, PD è sinonimo di malasanità. I cittadini lo sanno fin troppo bene. Ora il M5S da… -