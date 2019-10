Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Per adesso è solo un brevetto, ma verrà presto utilizzata per la rificazione di edifici pubblici vicino a Pavia: si tratta dellache,riun articolo di Immobiliare.it, permetterà di risparmiare sui costi della bolletta e ridurre l’impatto ambientale delle nostre case. Una tecnologia innovativa Messa a punto dallo studio DBM di Sesto San Giovanni, lasfrutta la capacità di muri e pareti di accumulare il caldo e il freddo in modo naturale ed è composta da una serie di elementi: un sistema di serpentine all’interno dellescorre acqua a una temperatura che varia in base alle esigenze; un particolare intonaco, brevettato appositamente dalla società Cugini di Bergamo, che evita le dispersioni e mantiene costante la temperatura fra i 25 e i 30 gradi; uno strato isolante e, a regolare il tutto, un impianto solare termico a cui si ...

immobiliare_it : Facciata termoattiva: in arrivo una nuova tecnologia che permetterà di risparmiare sui costi della bolletta e ridur… - TutteLeNotizie : Facciata termoattiva: come funziona e quali vantaggi porta - secubeddu : Facciata termoattiva -