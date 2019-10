Esiste una malattia delle emozioni represse | la fibromialgia

"Chi non vorrebbe visitare una regione che non Esiste?". Il Molise incanta la BBC : “Il Molise è famoso per una cosa: non esiste”. Con questo incipit la BBC apre un lungo reportage dedicato alla piccola regione del Sud Italia, precisando: “Beh, tecnicamente, esiste. Essendo una delle 20 regioni italiane, il Molise ha uno status pari a Toscana, Lombardia o Piemonte. Tiene elezioni, regionali e nazionali. Confina con Abruzzo, Puglia, Lazio e Campania, tutti luoghi indiscutibilmente reali. Allora ...

Affidi - giudici minorili : “Indagine interna del Tribunale dimostra che non Esiste un ‘sistema emiliano’. Ma speculazioni in malafede” : Sugli Affidi “non esiste un sistema emiliano”. L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia difende l’operato dei colleghi del Tribunale dei minori di Bologna, finiti al centro delle polemiche legate all’inchiesta Angeli e Demoni in quanto competenti a decidere sulle richieste di allontanamento avanzate dai servizi sociali di Bibbiano. Il parere dell’Aimmf si basa sui risultati di un controllo interno effettuato dallo ...

Per il Tribunale dei minori di Bologna il “sistema Bibbiano” non Esiste : Manifestazione di Casapound (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto) Su 100 fascicoli riguardanti richieste di affido per minori della Val d’Enza – territorio emiliano diventato noto per il cosiddetto caso Bibbiano – non è stata riscontrata nessuna anomalia: quei provvedimenti sono legittimi. Lo hanno detto mercoledì 9 ottobre i giudici del Tribunale dei minori di Bologna, che hanno passato al setaccio per tutta l’estate casi simili a quello che ...

"Non Esiste una Spectre europea che ci vuole male" - dice il ministro Amendola : “Non esiste una Spectre europea che ci vuole male”. Ma quel che va evitato è alimentare gli scontri con l'Unione europea “per poi ritrovarsi con rischi di procedure di infrazione”, che tuttavia non sono il frutto di un complotto di Bruxelles ai danni dell'Italia. In una lunga conversazione con Il Foglio il ministro degli Affari Europei Enzo Amendola espone la sua idea di un'Italia “credibile e virtuosa in Europa” assai diversa di quella ...

Matrimonio a prima vista 4 : due divorzi - ma una coppia rEsiste e torna a casa insieme. Sono loro : Mercoledì 2 ottobre su Real Time è andata in onda l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista 4, il programma televisivo trasmesso in prima serata su Sky Uno e replicato sulla piattaforma digitale terrestre, su TV8, e Real Time. In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono tra loro, vengono divisi in tre coppie e si vedranno per la prima volta il giorno del loro Matrimonio diventando per legge marito e moglie.\\Nel corso delle ...

Esiste una relazione tra il reddito pro capite e i prezzi delle escort? : Escort (Getty Images) Non rientrano, per ovvie ragioni, nel paniere dell’Istat. Eppure anche le escort devono tener conto del costo della vita. Meglio, devono parametrare le loro richieste economiche al reddito delle zone nelle quali esercitano. O almeno è questo che si evidenzia se si incrociano i dati relativi ai guadagni degli italiani e quelli legati alle tariffe delle sex worker attive in Italia. Per arrivare a determinare questa ...

Parodontosi (piorrea) e ipertensione - Esiste una relazione diretta : Una meta-analisi quantitativa, condotta su 40 studi clinici, pubblicati fino a dicembre 2018, ha valutato la relazione tra Parodontosi e ipertensione. E se la cura del disturbo orale si ripercuota positivamente sulla pressione arteriosa. La parodontite da moderata a grave era associata ad un aumentato rischio ipertensione del 22% mentre la parodontite grave era collegata ad una probabilità maggiore del 49% di avere ipertensione. Questi risultati ...

Sergio Lepri compie 100 anni : dalla REsistenza all’Ansa - oltre settant’anni di carriera. “Il giornalismo è un servizio - una passione civile” : In cento anni di vita ha visto cambiare il mondo, in settant’anni di carriera ha visto cambiare il mestiere. Ha osservato in prima linea la fine del fascismo, l’uomo sulla Luna, la caduta del muro di Berlino. Ha vissuto l’arrivo della televisione, e poi di Internet. Ma l’essenza della professione, per lui, è rimasta sempre la stessa: il giornalismo come responsabilità e come servizio. Come passione civile. Sergio Lepri, giornalista e scrittore, ...

Una Vita - spoiler : Samuel mette fine all’Esistenza del padrino di Lucia : Nei prossimi episodi italiani della celebre soap Una Vita, un personaggio maschile si renderà protagonista dell’ennesima pazzia. Si tratta di Samuel Alday (Juan Gareda), che deciso a tutti i costi a superare i suoi problemi economici con l’aiuto di Lucia Alvarado commetterà un atroce crimine. Il marito di Blanca dopo aver appreso che la cugina di Celia presto riceverà una cospicua eredità dai suoi defunti genitori, metterà fine all’esistenza di ...

Antibiotico-rEsistenza - scoperta una chiave per aprire le “porte” del super-batterio e combatterlo : L’Antibiotico-resistenza, che uccide 700mila persone all’anno nel mondo, è una delle sfide più dure per i ricercatori. Ora affrontarla potrebbe essere più facile grazie alla scoperta del meccanismo molecolare con cui aggirare la resistenza agli antibiotici da parte di uno dei quattro batteri più pericolosi del mondo, secondo la classifica dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo studio, pubblicato su Nature ...

Brescia - l’abbonamento allo stadio a prezzo intero anche per i tifosi disabili. In Italia una norma non Esiste : “Il club non cambia idea” : “Con tutto il denaro che gira attorno al mondo del calcio c’è proprio bisogno di far pagare il prezzo intero per l’abbonamento annuale anche ai disabili al 100%? Bisognerebbe dare una mano alle famiglie che vivono con una persona con disabilità grave”, denuncia a ilfattoquotidiano.it Carlo Fiori, papà di Daniele, 19enne con distrofia muscolare di Duchenne e residente a Brescia. Carlo è uno dei rappresentanti di un gruppo organizzato di tifosi ...

Nessuna luna di miele per il governo - la Lega rEsiste in testa : il sondaggio di Agorà : La nascita del governo Pd-M5s non entusiasma gli elettori o, almeno, non fa cambiare le loro intenzioni elettorali. Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, se si andasse alle urne oggi, la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,3% degli intervistati ha infatti risposto sceglierebbe il partito guidato da Salvini, il 23% ha risposto invece che voterebbe per il Pd. Il Movimento 5 stelle si fermerebbe al terzo ...