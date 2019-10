Esce il libro postumo di Nadia Toffa | la madre | Me lo ha chiesto lei

Nadia Toffa - Esce il libro postumo ‘Non fate i bravi’ scritto negli ultimi mesi di vita : Arriva il 7 novembre Non fate i bravi, libro postumo di Nadia Toffa. L’annucio arriva sulla pagina Facebook della Iena – scomparsa il 13 agosto – direttamente dalla mamma della compianta giornalista che nei mesi scorsi aveva dato alle stampe Fiorire d’inverno (Mondadori), in cui aveva raccontato la battaglia contro il cancro. “Cari amici, mi fa piacere informarvi – si legge nel post – che il 7 novembre ...

Nadia Toffa - Esce il libro postumo ‘Non fate i bravi’ scritto negli ultimi mesi di vita : Arriva il 7 novembre Non fate i bravi, libro postumo di Nadia Toffa. L’annucio arriva sulla pagina Facebook della Iena – scomparsa il 13 agosto – direttamente dalla mamma della compianta giornalista che nei mesi scorsi aveva dato alle stampe Fiorire d’inverno (Mondadori), in cui aveva raccontato la battaglia contro il cancro. “Cari amici, mi fa piacere informarvi – si legge nel post – che il 7 novembre ...

Il Vaticano sull'orlo di un possibile crac finanziario : Esce il libro di Gianluigi Nuzzi : Quello che emerge dal nuovo libro di Gianluigi Nuzzi, "Giudizio Universale", è qualcosa di davvero inquietante. Il giornalista e conduttore della trasmissione televisiva "Quarto Grado" ha infatti pubblicato un lavoro in cui mette in evidenza l'attuale situazione finanziaria del Vaticano. Secondo il cronista la Santa Sede sarebbe sull'orlo di un vero e proprio crac finanziario. Da quello che emerge sembrerebbe che le donazioni verso la sede ...

Buchmesse : crEsce l’export del libro italiano - +9% nel 2018 : Dopo quasi otto anni è aumentato anche il numero di copie vendute: + 4%. Franco Levi: «Sull’export risultati straordinari, ma possiamo migliorare ancora». La rassegna è stata inaugurata dal Nobel per la Letteratura, Olga Tokarczuk

Damante parla nel giorno in cui Esce il libro di Giulia : le sue parole : Andrea Damante parla degli errori commessi con Giulia nel giorno in cui esce il libro dei ‘tradimenti’: le parole del deejay Oggi 17 settembre 2019 è uscito ufficialmente l’atteso libro di Giulia De Lellis “Le corna stanno bene su tutto”. Sulla questione tradimenti è tornato a parlare anche il diretto interessato Andrea Damante, ospite nella […] L'articolo Damante parla nel giorno in cui esce il libro di ...