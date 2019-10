Erosione risparmi conto corrente | cos’è e quanto incide sul patrimonio

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)sulSono numerose le spese che rendonomeno poco conveniente tenere i proprifermi su un; d’altra parte, anche le imposte hanno un impatto sui patrimoni degli italiani depositati in banca. Conti correnti italiani: BlackRock “soldi fermi inuna rovina” Ritenuta fiscale sugli interessi attivi Le imposte non hanno un impatto sul reddito ma anche suldi un contribuente; tra l’altro, la pressione fiscale si sta facendo sempre più pesante sugli investimenti e sui conti. Per esempio, basta dire che la ritenuta fiscale sugli interessi attivi maturati sul– in pratica, gli interessi che una banca riconosce ai propri clienti per il deposito di somme che possono essere utilizzate in operazioni finanziarie – è sin dall’1 luglio 2014 pari al 26%, ...

vdangerio : RT @g_ursino: Conti correnti, ecco quanto pesa il Fisco sull’erosione dei risparmi - Il Sole 24 ORE - g_ursino : Conti correnti, ecco quanto pesa il Fisco sull’erosione dei risparmi - Il Sole 24 ORE - CerriGionata : RT @sinfantino: Liquidità sui correnti, ecco quanto pesa il Fisco sull’erosione dei risparmi -