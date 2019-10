Energia | le soluzioni innovative ENEA per l’efficienza a Ecomondo Key Energy

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Un software gratuito per smartphone e tablet capace di analizzare la vulnerabilità energetica e strutturale dei condomini1, un nuovo portale dedicato alle imprese che devono inviare le diagnosi energetiche alla scadenza del 5 dicembre e una guida agli eco-incentivi in essere2. Sono alcuni degli strumenti per promuovereenergetica che l’presenterà alla Fiera internazionale Keyin programma a Rimini dal 5 all’8 novembre nel corso di un insieme di eventi organizzati dall’per approfondire letecnologiche e gli strumenti normativi e finanziari per l’attuazione degli obiettivi di efficienza energetica in specifici settori, presentare case studies e buone pratiche. Agli incontri – che prevedono crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri – parteciperanno in qualità di relatori, oltre ai ricercatori ...

