Elisa | nuovo album Diari Aperti | duetti con Consoli | Calcutta | Brunori

Svelati i segreti del nuovo cofanetto di Elisa - anche Carmen Consoli tra duetti e inediti (tracklist) : Sono finalmente annunciati i brani del nuovo cofanetto di Elisa, in uscita il 15 novembre e poco prima del tour che condurrà nei palasport a cominciare dal 19 novembre, quando terrà la prima data della tournée al PalaInvent di Jesolo. Come già annunciato, il cofanetto sarà composto da due volumi, il primo dei quali contenente la tracklist della versione madre di Diari Aperti che Elisa ha rilasciato il 26 ottobre del 2018. Il disco sarà ...

Spunta un nuovo erede (illegittimo) della famiglia reale britannica : chiesto il DNA della regina Elisabetta : Buckingham Palace non ha tregua dagli scandali. Un pensionato francese ha pubblicato un libro in cui rivela al mondo di essere, con molta probabilità, erede dei Windsor e per fare luce su questa vicenda ha chiesto alla regina Elisabetta di sottoporsi al test del Dna. Lui si chiama Francois Graftieaux, ha 73 anni, e ha raccontato che suo padre, Pierre-Edouard, era figlio illegittimo di Edoardo VIII, il Duca di Windsor zio di Elisabetta che ...

La Regina Elisabetta cerca un nuovo maggiordomo (ma la paga è inferiore al salario minimo) : Da un annuncio di lavoro pubblicato dalla famiglia reale inglese tutto ci si potrebbe aspettare tranne uno stipendio misero. Invece, sembra proprio che l’ultima posizione lavorativa aperta preveda un compenso al di sotto del salario minimo. La Regina sta cercando un nuovo maggiordomo: quest’ultimo dovrà lavorare sette giorni su sette a Buckingham Palace, per poco più di 1700 sterline al mese.La notizia è stata ...

Elisabetta Gregoraci a Dubai con un nuovo compagno : La vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci sarebbe, dal punto di vista di Flavio Briatore, eccessivamente “irrequieta” e, proprio per questo motivo, l’imprenditore pare si sia rivolto al suo legale di fiducia per tentare di porre un freno a questa situazione ritenuta non idonea.. A lanciare il gossip su quanto pare stia accadendo nella vita privata della showgirl calabrese è il settimanale Oggi, che rivela che la storia d’amore tra la ...

“Tua per sempre” il nuovo singolo di Elisa - online il video : Un gioco di ombre e bianchi e neri per raccontare una storia speciale e commovente. Esce sul canale Vevo ufficiale di Elisa, il video del nuovo singolo "Tua per sempre", estratto dal suo ultimo album "Diari Aperti" (Disco di Platino con Island Records). Il video è diretto da Attilio Cusani, con la produzione di Antonio Giampaolo per Maestro Production. "Tua per sempre" vive della contrapposizione tra un inciso potente e falsetti eterei che ...

Luci e ombre nel video di Tua Per Sempre di Elisa - nuovo singolo da Diari Aperti : Il video di Tua Per Sempre di Elisa arriva a qualche giorno dal rilascio del singolo per le radio. L'artista torna alla lunga chioma per farsi protagonista della clip girata da Attilio Cusani, che ha cercato di riproporre in video le atmosfere del brano. Tua Per Sempre porta la firma di Davide Petrella ed è indirizzata alla moglie di un marito soldato. Il racconto è idealmente ambientato negli anni '40 e quindi ai tempi della guerra. Il ...

Tua Per Sempre è il nuovo singolo di Elisa da Diari Aperti : Il nuovo singolo di Elisa è Tua Per Sempre. Dopo alcuni giorni di attesa, arriva finalmente il titolo ufficiale del prossimo estratto da Diari Aperti dopo Vivere Tutte Le Vite in duetto con Carl Brave. Il brano sarà in rotazione radiofonica a cominciare dal 13 settembre e anticipa le date nei palasport che l'artista terrà dopo la lunga leg nei teatri che ha concluso il 31 di maggio a Trieste. Il viaggio di Diari Aperti è iniziato con il ...

Elisa Isoardi rivoluziona La prova del cuoco : svelato il nuovo cast : La prova del cuoco, nuova edizione: Elisa Isoardi cambia studio e rivoluziona la gara E’ il sempre informato TvBlog a lanciare le anticipazioni della nuova edizione de La prova del cuoco, al via oggi, lunedì 9 settembre, a mezzogiorno in punto su Rai1. Com’è noto da tempo, accanto ad Elisa Isoardi alla conduzione de La prova del cuoco 2019/2020 ci sarà Claudio Lippi, ma in attesa del debutto Blogo ha rivelato i nomi dei membri della ...

Abito attillato e zero reggiseno. Elisa Isoardi - col nuovo look (postdieta) è una vera bomba : Elisa Isoardi è pronta per tornare al timone de “La prova del cuoco”. La conduttrice ha lasciato un’intervista al settimanale Oggi e si è fatta fotografare con un delizioso piatto di pasta e un vestito super attillato che ha mandato in visibilio i suoi fan. La copertina è già sul suo profilo Instagram, ed ha riscosso non poche curiosità. Il programma vedrà l’alba molto presto, ma ciò che attira l’attenzione dei suoi followers sono i lineamenti ...

“Flavio Briatore la vuole sposare di nuovo”. Elisabetta Gregoraci - la risposta sorprende tutti : Dopo la fine della relazione con l'imprenditore Francesco Bettuzzi, i fan della coppia Gregoraci-Briatore avevano sperato in un ritorno di fiamma. Ma Elisabetta Gregoraci e l'ex marito Flavio Briatore non torneranno più insieme. I due erano stati visti infatti in vacanza insieme, con il figlio Nathan. Proprio mentre erano a Montecarlo, dove vivono entrambi e dove non è così difficile incontrarsi, si era fatta strada una voce: “Flavio è ...