Economia circolare | all' Auditorium l' evento organizzato dal Messaggero Costa | «Niente

Economia circolare - all'Auditorium l'evento organizzato dal Messaggero. Costa : «Plastic tax da rivedere» : Che cos?è l?Economia circolare? Se ne parla in un grande evento de Il Messaggero all'Auditorium di Roma con i ministri Costa e Gualtieri, aziende, scienziati ed esperti come...

Economia circolare ad Ecomondo 2019 : Ecomondo: Economia circolare. Saranno le "Beacon Conferences", gli eventi faro, a tracciare il solco dei contenuti scientifici di Ecomondo 2019

Energia - Economia circolare : nuova vita per gli scarti dell’industria siderurgica : Riutilizzare gli scarti dell’industria siderurgica per lo stoccaggio di Energia termica negli impianti solari termodinamici: è la nuova frontiera della ricerca ENEA in materia di economia circolare per un’industria siderurgica verso “rifiuti zero”, realizzata nell’ambito del progetto europeo REslag[1]. Solo in Europa vengono prodotte ogni anno circa 20 milioni di tonnellate di scorie di acciaio: la maggior parte (75%) trova impiego in edilizia e ...

L’alternativa ecologica alla pelle : startup si aggiudica il premio per l’Economia circolare : L’azienda estone Gelatex Technologies si aggiudica il Green Alley Award 2019. L’idea vincente è un’alternativa alla pelle convenzionale prodotta utilizzando gelatina. La giuria è rimasta particolarmente colpita dall’elevato livello di innovazione del prodotto Gelatex Technologies. L’alternativa ecologica alla pelle è realizzata utilizzando gli scarti gelatinosi di scarso valore provenienti dalle industrie della ...

Toscana - dallo stop agli impianti all’impegno sull’Economia circolare : l’accordo per le Regionali tra Pd-M5s passa dall’asse sui rifiuti : Le elezioni Regionali in Toscana sono ancora lontane ma qualcosa tra Pd e M5s già si muove. E il primo vero fronte su cui i due partiti di governo stanno iniziando a costruire un dialogo è l’ambiente. Con i democratici, che qui governano da settant’anni e sono maggioranza in consiglio regionale, che effettuando un dietrofront contro inceneritori e rigassificatori e a favore dell’economia circolare. In vista del prossimo piano regionale sui ...

L'Economia circolare e l’economia climaticamente neutrale : Il cambiamento dal modello lineare a quello circolare della nostra economia, con una riduzione del prelievo di risorse naturali, una maggiore durata dei prodotti, una loro maggiore riparabilità e riuso, la massimizzazione del riciclo e una minimizzazione dei rifiuti da smaltire, è necessario anche per arrivare a un’economia climaticamente neutrale, con l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra.Il consumo di ...

Economia circolare : energia dagli scarti del vino : Dalla collaborazione tra Università Ca’ Foscari Venezia e Serena Wines 1881, tra le prime 5 aziende produttrici di Prosecco, nuove celle fotovoltaiche per produrre energia dagli scarti della vinificazione: al via un progetto biennale di ricerca basato su un brevetto congiunto. Il Rettore Michele Bugliesi e il Presidente della storica azienda di Conegliano, Giorgio Serena, hanno siglato oggi l’accordo per sviluppare in laboratorio celle ...

Economia circolare e riuso dei rifiuti elettronici : con Ri-generation più di 3mila elettrodomestici hanno trovato nuova vita : Con una crescita costante del 30% ogni mese, in soli due anni ha gestito più di 3.000 elettrodomestici, evitando quasi 200 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il progetto Ri-generation, avviato nel 2017 dalla torinese Astelav, ha dato nuova vita a lavatrici, forni, lavastoviglie e frigoriferi ormai destinati alla discarica, facendo bene all’ambiente e creando lavoro e inclusione. Gli elettrodomestici ...

Dall’Economia circolare un business da 88 miliardi : dalla birra con pane avanzato - a mobili di fichi d’india fino alla vernice da uova e latte : dalla birra con pane avanzato ai mobili di fichi d’india, dai cuscini ortopedici con i noccioli di ciliegie alla vernice da uova e latte fino agli agrigioielli, sale a 88 miliardi il valore dell’economia circolare in Italia grazie alla crescita delle attività green che vanno dall’uso degli scarti per la produzione di oggetti alla condivisione di beni e servizi, dalla riparazione dei prodotti domestici al trattamento dei rifiuti e alla raccolta ...

Lavoro - Economia circolare : bando per 60 giovani : economia Circolare, bando per formarsi rivolto a 60 giovani. Si tratta di percorsi formativi gratuiti, per giovani tra i 18 e i 32 anni

Dalle imprese europee sì a transizione all’Economia circolare : Roma, 7 ott. (Labitalia) – Oltre 160mila euro di benefici economici annui per le aziende europee del settore dei metalli; più di 400mila per quelle manifatturiere che producono alimenti e bevande; almeno 27mila (o il 10% del fatturato) per le imprese dell’ospitalità; almeno il 4% in più di ricavi per il settore automobilistico. E importanti risparmi di costi per le aziende agricole e delle costruzioni. Il tutto accompagnato da ...

Economia circolare in 5 punti : il rifiuto diventa risorsa e si riduce lo spreco. “Ecco cosa deve fare l’Italia per mantenere il primato europeo” : Estrazione, produzione, consumo, smaltimento. L’Economia lineare funziona così: alla fine del ciclo, il prodotto diventa rifiuto. Oggi invece, guardando al futuro, si parla di Economia circolare: l’ha nominata il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo discorso al Parlamento per chiedere la fiducia, è citata nel programma del nuovo governo giallorosso. ” È necessario promuovere lo sviluppo tecnologico e le ...

IL CASO/ Il doppio vantaggio dell'Economia circolare : L'economia circolare sembra poter generare ricchezza in modo più vicino ai consumatori e anche con un vantaggio ambientale