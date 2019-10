EA sulla possibilità di supportare anche Epic Games Store | Siamo aperti a nuove

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Nella giornata di ieri vi avevamo comunicato come EA abbia annunciato la collaborazione con Valve in modo da portare i suoi giochi, oltre ad EA Access, all'interno della piattaforma Steam.A partire da Star Wars Jedi: Fallen Order, e includendodiversi altri titoli come Apex Legends, FIFA 20, Battlefield 5 e The Sims 4, i giochi EA saranno disponibilisu Steam, consentendoil cross-play in multiplayer su Steam e Origins. Ciò significa che questo tipo di integrazione potrebbe arrivarein altri negozi digitali come ad esempio? Quest'ipotesi potrebbe essere una.Durante un'intervista, il vicepresidente senior di EA, Mike Blank, ha affermato che sebbene EA non abbia alcun annuncio da fare in questo momento, la società è "aperta apartnership", suggerendo che in effetti qualcosa potrebbe succedere in futuro.Leggi altro...

