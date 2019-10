Dolci a rischio Escherichia Coli | scatta il ritiro MARCA e DETTAGLI

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Prodottoario a: l’allarme giunge in seguito a una serie di esami analitici che hanno riscontrato ilmicrobiologico per contaminazione danei cannoli siciliani a marchio Metro Chef. Il prodotto in questione corrisponde al lotto numero 45 di cannoli siciliani in confezione da 12 pezzi da 120 grammi prodotti dall’azienda Ma.Ri. srl nello stabilimento di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, in in C.da Vassallaggi – Roccella e commercializzati da METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA. Per scongiurare qualsiasiè opportuno non consumare i cannoli, ma restituirli al punto vendita. L'articoloilMeteo Web.

