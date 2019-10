Do you lake? Il lago è la destinazione ideale per un relax completo

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Sulla sponda ovest deldi GardaNella Riviera dei LimoniIn Alta Val di NonA due passi dal centro di ComoIn un castello affacciato sulFuschl Suldi DobbiacoCullati dald'IseoA nord-ovest della SloveniaIn Toscana aldi BilancinoSulle sponde deldi LuganoA Sirmione tra acqua dolce e acqua termaleCon vista sulle acque smeraldo deldi TovelSuld'OrtaA due passi da StresaalMillstatter, in CarinziaIn Valchiavenna, al confine tra Svizzera e ItaliaGli americani lo chiamano “time”: è quando non è l’orologio a scandire il tempo, ma il proprio ritmo interiore. È la perdita stessa del senso del tempo, la fretta che si dissolve sulle rive di un. In nessun luogo come là, dove l’acqua è dolce, corpo e mente ripescano i propri ritmi. Sono angoli incantevoli favoriti dal clima, mete imperdibili frequentate da viaggiatori che al turismo di ...

Marco_Fila : RT @upanizza: @AlfonsoFuggetta Sono andato ad un loro concerto 20 anni fa e sembravano già vecchissimi! E sapete chi aprì quel concerto: Em… - upanizza : @AlfonsoFuggetta Sono andato ad un loro concerto 20 anni fa e sembravano già vecchissimi! E sapete chi aprì quel co… - you_trend : ???? #Canada: quadro definitivo anche dal Nuovo Brunswick, nel distretto di Miramichi-Grand Lake l'incumbent lib Pat… -