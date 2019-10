Digione-Brindisi | Champions League basket 2019-2020 | orario d’inizio e come vederla in

Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) L’Happy Casasi reca a, per la terza partita diball, in cerca di riscatto dopo la larghissima sconfitta subita, in campionato, sul campo di Varese. I pugliesi, dopo aver vinto di uno in casa contro Bonn settimana scorsa, andranno a caccia del loro secondo successo europeo stagionale, contro un avversario particolarmente in forma., infatti, dal 17 di settembre ad oggi ha perso solo una volta tra Campionato e, contro l’ASVEL. In Europa sono ancora imbattuti e settimana scorsa hanno servito un blowout a domicilio al Neptunas. Nelle ultime cinque partite, inoltre, hanno vinto con almeno 14 punti di vantaggio sui rivali, senza, peraltro, mai subire più di 76 punti, segno che attaccano bene e difendono duro. La palla a due è prevista per le 20.30 e sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su Eurosport ...

