Diabete | cioccolato e glicemia | il “trucco” per mangiarlo senza rischi | quale preferire e

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Tempo di Halloween e di dolcetti per tutti i bambini: esclusi quelli che soffrono di? Non è detto che debba essere per forza così. Se ne sono accorti i ragazzi dagli 8 e i 14 anni affetti daMellito Tipo 1 che hanno partecipato ieri a Roma a “Il dolcetto che non fa lo scherzetto”, l’evento organizzato dall’équipe di Diabetologia e Patologie dell’accrescimento dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù insieme con l’Associazione italiana chef, l’ADIG Lazio (Associazioneinfantile giovanile) e con il patrocinio di AGD (Associazione di aiuto a bambini e giovani con). Nella sede dell’Italian Chef Academy ragazzi e genitori hanno degustato cioccolatini e dolci alrealizzati dal maestro pasticcere Lucio Forino con l’utilizzo di zuccheri invertiti e dolcificanti come il destrosio e il sucralosio: a fronte di un maggior potere dolcificante rispetto al ...

