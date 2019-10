Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Di: se vincesse l’Atalanta, sarebbe messo in discussione anche Ancelotti Gianni Di, è intervenuto a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, Per parlare del turno infrasettimanale di A, soffermandosi in particolare sul match Napoli – Atalanta. Su Napoli-Atalanta “Il Napoli rischia di più, perché è un momento negativo dal punto di vista dei risultati. Nessuno si aspettava un inizio così. Poi Ancelotti cambia molto ed è sotto pressione per questo. Ha detto che era contento del mercato ma non ha avuto tutto quello che voleva. Se non dovesse vincere, non sarebbe bene. Molti non sono soddisfatti di Ancelotti. l’Atalanta è ancora imbattuta fuori casa, gioca sempre in verticale, che prende e fa tanti gol. Il Napoli non può proprio sbagliare questa gara, devecon il Liverpool. Se vincesse l’Atalanta, sarebbe messo in discussione ...

Enzovit : Di Marzio: “Napoli, con l’Atalanta devi fare come contro il Liverpool” - juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL PARERE - Di Marzio: 'Il Napoli non può sbagliare la gara con l'Atalanta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Di Marzio: 'Il Napoli non può sbagliare la gara con l'Atalanta' -