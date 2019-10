Di Daio,no alleanze strutturali col Pd

"Non ci sono i presupposti per un'alleanza strutturale con il Pd". Lo ha detto il capo politico M5S Di Maio rispondendo al segretario Pd Zingaretti. "Si è passati da 'mai col M5S' a voler fare. In questi giorni ho incontrato i rappresentanti territoriali di Calabria ed Emilia Romagna e non c'è volontà di farecon Pd. Al governo ci siamo per evitare aumento Iva,ridurre il numero dei parlamentari e abbassare le tasse", dice Di Maio, che non si sente "insidiato" da Conte.(Di mercoledì 30 ottobre 2019)