Denis Dosio | età | altezza | peso | fidanzata e figli

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Con oltre 500mila followers su Instagram, quasi cinquantamila iscritti sul suo canale Youtube,può essere a pieno diritto definito un influencer di nuova generazione. Il suo debutto nel mondo del web risale al 2017, quando il giovane decide di aprire un canale Youtube dove poter parlare di sé, dei suoi interessi trovando un improvviso forte riscontro da parte del pubblico femminile. Il successo arriva però per vie traverse, grazie a uno dei suoi migliori amici, Luca Vitozzi, all’epoca uno dei papabili concorrenti del docu-reality anni 60 di Rai 2 “Il Collegio”. Bocciato a un test di storia italiana Vittozzi non è riuscito a entrare nel programma ma è riuscito comunque a sfruttare i riflettori usandoli per accrescere non solo la sua popolarità ma anche quella del suo amicoè molto legato alle sua ammiratrici, che chiama affettuosamente “viziatine” e cerca ...

howngary : Chi sono io per rifiutare soldi gratis per guardare due cagate di Denis Dosio su Tiktok ??????? - chemicalblxxd : RT @Ri_Ghetto: Oddio Denis Dosio mi ero quasi dimenticato. Ma invece Ilyas Maluma che fine ha fatto? Mi manca tanto. #noneladurso -