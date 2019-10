Death Stranding | ecco il trailer di lancio completamente in italiano

Death Stranding si mostra finalmente nell'imperdibile trailer di lancio : L'arrivo di Death Stranding si avvicina a grandi passi e, in vista dell'uscita, Hideo Kojima aveva promesso per la giornata di oggi la pubblicazione del trailer di lancio.Ebbene, il famoso sviluppatore ha mantenuto la parola e ha mostrato al mondo il trailer per il suo attesissimo gioco.Il video è stato condiviso in occasione della Paris Games Week 2019, eccolo qui di seguito:Leggi altro...

Death Stranding per PC sarà un'esclusiva Epic Games Store? : Il publisher 505 Games sta ricevendo tantissime domande sulla potenziale esclusività di Death Stranding per Epic Games Store dopo aver confermato che pubblicherà il gioco su PC. L'editore ha condiviso l'annuncio a sorpresa ieri, ma non tutti sono entusiasti della notizia.Su Twitter, 505 Games ha dichiarato che è "incredibilmente entusiasta" di annunciare che pubblicherà Death Stranding su PC il prossimo anno, ma molte delle oltre 200 risposte al ...

Il trailer di lancio di Death Stranding sarà pubblicato questa settimana : Pochi giorni fa Hideo Kojima aveva informato i fan che i lavori sul trailer di lancio di Death Stranding erano ormai conclusi e, ora, il leggendario sviluppatore ha rivelato quando riusciremo finalmente a vedere l'atteso trailer.Attraverso il suo account Twitter ufficiale, Kojima ha annunciato che il trailer di lancio di Death Stranding sarà pubblicato questa settimana, il 30 ottobre alle ore 14:45 italiane.Il video sarà mostrato in occasione ...

Death Stranding su PC? Lo si sa dal 2015 : Nella giornata di ieri Kojima Productions ha annunciato che Death Stranding sbarcherà anche su PC nella prima parte dell'estate del 2020 con 505 Games nel ruolo di publisher. Alcuni giocatori si sono stupiti del timing dell'annuncio (comprensibile) mentre altri si aspettavano un'esclusiva assoluta PS4 ma si può effettivamente parlare di qualcosa di inaspettato?Non giriamoci troppo intorno, la risposta è no, non c'è nulla di inaspettato nel fatto ...

Death Stranding alla Paris Games Week 2019 - Kojima prepara una sorpresa per il 30 ottobre : Si contano ormai solo i giorni che ci separano da Death Stranding, l’attesissima nuova IP che reca in calce la firma di un vero e proprio genio visionario dell’ambito videoludico, Hideo Kojima. Un nome, una garanzia, costruita mattoncino su mattoncino grazie a performance che hanno fatto la storia (d’altronde il nome Metal Gear Solid non vi è di certo sconosciuto, vero? Ndr), e che si apprestano a essere replicate nel nuovo titolo pronto a ...

Death Stranding è protagonista di un curiosissimo Guinnes dei Primati : Hideo Kojima ha ribadito in diverse occasioni che Death Stranding ha l'obiettivo di riunire le persone, collegandole tra loro per creare un mondo migliore. Ebbene, questo fine settimana a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, ha tenuto un particolare evento nella quale moltissime persone si sono riunite per registrare un nuovo Guinnes dei Primati.20.000 persone si sono date il cinque consecutivamente in modo da rompere il record attuale: questo ...

Death Stranding non solo su PS4 - clamorosa conferma da Hideo Kojima : Death Stranding non è solo uno dei videogame più attesi dai possessori di una PlayStation 4 o di una più potente PlayStation 4 Pro, ma anche uno dei progetti più seducenti per un po' tutto il popolo nerd. Naturale, quando dietro al titolo si cela il nome di Hideo Kojima, mente che ha già diretto la saga stealth di Metal Gear e quella sci-fi di Zone of the Enders. Un titolo, quello in uscita il prossimo 8 novembre, che pare ancora avvolto nel ...

Death Stranding arriverà su PC : 505 Games pubblicherà la versione PC dell’attesissimo titolo di Hideo Kojima Death Stranding, previsto in uscita per l’estate 2020. La versione console di Death Stranding sarà pubblicata in esclusiva da Sony Interactive Entertainment for PlayStation 4 e uscirà venerdì, 8 novembre, 2019. Sviluppato da Kojima Productions, Death Stranding é uno dei titoli più attesi ...

Death Stranding arriverà anche su PC nel 2020 : Ora è ufficiale. Death Stranding arriverà su PC all'inizio dell'estate del 2020.Kojima Productions lo ha annunciato ufficialmente su Twitter. Ovviamente, il gioco arriverà prima su PS4 il prossimo 8 novembre.Ecco il tweet:Leggi altro...

Mads Mikkelsen su Death Stranding : "è la cosa più incredibile che io abbia mai visto" : L'uscita di Death Stranding si avvicina a grandi passi e, in vista del lancio dell'atteso gioco di Kojima, ecco che l'attore Mads Mikkelsen è intervenuto a parlare del titolo con PlayStation Japan.Mikkelsen vestirà i panni di Cliff in Death Stranding e di recente è stato ospite negli studi di Kojima Productions. In questa occasione l'attore ha raccontato la propria esperienza nella creazione del gioco e Kojima ha riportato i punti fondamentali ...

Death Stranding : Kojima sta preparando una sorpresa per la Paris Games Week? : Ha finalmente inizio la tanto attesa "Death Stranding World Tour", ovvero la turnè mondiale indetta da Kojima Productions per presentare al grande pubblico l'ultima attesissima fatica dello studio.Death Stranding viaggerà dunque per il mondo con degli appositi eventi nelle principali capitali del pianeta, e tutto avrà inizio con Parigi, dove in occasione della Paris Games Week, stando alle indiscrezioni del momento, Kojima starebbe preparando ...

Death Stranding è un prodotto assolutamente innovativo - parola del regista di Mad Max - George Miller : Mentre la data di uscita di Death Stranding si avvicina sempre di più, il regista di Mad Max, George Miller, ne approfitta per dire la sua sull'ultimo titolo di Hideo Kojima.In un recente video pubblicato da IGN, Miller spiega perché crede che Death Stranding sia un qualcosa di così significativo in questo momento culturale. "Non c'è evoluzione culturale se non viene rinnovata", afferma Miller. "Se facciamo sempre lo stesso vecchio lavoro perché ...

