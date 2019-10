Danny Trejo torna in The Flash 6 dopo le sconvolgenti rivelazioni di Halloween video

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il quinto episodio di The6 non solo regalerà al pubblico un passo in avanti verso il maxi crossover in onda tra dicembre e gennaio, ma anche il ritorno di. L'ex "suocero" ingombrante di Ciscoa fare capolino nella serie in un episodio in cui, da quanto si evince dal promo, sarà difficile capire dove finisce la realtà e inizia la finzione. Una serie di frame in bianco e in nero ci regalano un Cisco in piena crisi per quello che ha scoperto su Barry e su quello che questo significa per lui quando si troverà a capo del teame questo lo sta mandando letteralmente in crisi, soprattutto adesso che è un comune mortale, o quasi. Ecco il promo del quinto episodio di The6 in onda martedì prossimo negli Usa: https://youtu.be/2vU1UcLirz4 La sinossi dell'episodio dal titolo "Kiss Kiss Breach Breach", recita: La fiducia di Cisco nella sua ...

GianlucaOdinson : Il Breacher di Danny Trejo tornerà nei prossimi episodi di The Flash 6. Foto -