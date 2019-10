Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Prima la corrente elettrica staccata all’improvviso, perché non erano state pagate le bollette. Poi la chiusura e la comunicazione di cessazione dell’attività con un messaggio WhatsApp firmato dall’imprenditore Franco Perri. Così i 52delladiil 16 ottobre hanno scoperto di essere stati licenziati. È da più di dieci giorni che i lavoratori stannondo davanti al supermercato. “Ricevere quel messaggio whatsapp – dice uno di loro – è stata calpestata la nostra dignità. Adesso stiamondo in forma civile, ma siamo pronti a tutto”. “Nel 2019 – ha aggiunto il sindacalista della Cgil Armando Labonia – ancora esistono prenditori, non più imprenditori, che si prendono l’onore di licenziare attraverso un sms perché questo è stato”. Gli fa eco Vincenzo Zizza, il coordinatore provinciale della Cgil: “Con ...

TutteLeNotizie : Crotone, protesta di 52 dipendenti Carrefour: “Licenziati via WhatsApp”. Landini va al… - Today_it : Licenziati via WhatsApp, presidio davanti al negozio chiuso (e intanto gli alimenti vanno a male)… - novasocialnews : Licenziati via WhatsApp, presidio davanti al negozio chiuso (e intanto gli alimenti vanno a male) #novasocialnews… -