Cristiano Ronaldo al posto di Llorente | sarebbe stato rigore tutta la vita Le parole di

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Mercoledì 30 ottobre 2019 chiarisce una volte per tutte quel che tutti sanno e hanno sempre saputo. Il campionato italiano è un campionato in cui la legge non è uguale per tutti. Così come non è uguale il peso politico e mediatico dei club. Al Napoli viene negato unsu Fernando. Ci sono le immagini. Adani in telecronaca Sky dice che ènetto. Ènetto. Il braccio dinon c’entra niente,guarda il pallone. Kjaer mai. L’arbitro non dà il, l’azione prosegue e l’Atalanta pareggia. Con la Juventusimpossibile. Alla Juventus, contro il Genoa, viene concesso unfantasioso al 94esimo.viene toccato ma accentua notevolmente. Di fatto simula. Il Var non dice nulla, concedono ilalla Juventus. Ora la domanda è: ma se aldici fosse, che ...

tancredipalmeri : Simulazione pazzesca di Cristiano Ronaldo sul rigore. Non possono tenerlo - juventusfc : 90'+3 | ?? | CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE PER FALLO SU RONALDO! @Cristiano sulla palla ?? #JuveGenoa [1-1] #ForzaJuve - Bolanet : Arti Penting Manchester United untuk Evolusi Cristiano Ronaldo - -