Cristian Imparato | Ho fatto ricorso alla medicina estetica per fini

Mattino 5 - Cristian Imparato si confessa : “Non riuscivo a guardarmi” : Cristian Imparato emozionato: la toccante confessione a Mattino Cinque Cristian Imparato, dopo qualche mese di assenza dalla tv, è ritornato sul piccolo schermo. Ospite di Federica Panicucci, il cantante ha fatto una toccante confessione sul suo passato a Mattino 5. L’ex concorrente di Barbara d’Urso ha confidato che dopo un eccessivo dimagrimento, a causa di un problema intestinale, ha deciso di ritoccare un po’ i suoi ...

Cristian Imparato nega i ritocchini estetici - sarebbe colpa dei chili di troppo : L'ex vincitore di 'Io Canto' si difende dalle accuse dell'opinionista Roger Garth. Nessun intervento nemmeno al naso, anche...

Gf - Cristian Imparato è cambiato e la trasformazione è impressionante : Mi sento quasi in forma : L'ex gieffino ha mostrato il suo cambiamento fisico sul suo profilo Instagram. La nuova foto pubblicata dal cantante ha stupito il web. Dopo aver preso parte al gioco del Grande Fratello 16, Cristian Imparato è tornato a far parlare di sé. Il cantante di Io canto, nelle ultime ore, fa discutere molto per via del suo ultimo post pubblicato in rete, che mostra il suo notevole cambiamento fisico.\\ adsensesi "Mi sento quasi in ...

Cristian Imparato accusato di aver offeso una ragazza. Lui : Non mi permetterei mai : Il cantante siciliano è stato coinvolto nell'ennesima polemica social, ma questa volta ingiustamente. Si è trattato di un equivoco. Cristian Imparato con i social non è molto “fortunato”: solo a poco tempo fa risale la polemica sui bot per aumentare i follower sui suoi account. Ora è tornato nell’occhio del ciclone. Questa volta le accuse rivolte dagli utenti contro di lui sarebbero molto più pesanti: il cantante siciliano è ...

Ci hai preso per il cu... Bufera su Cristian Imparato! : Morto un papa se ne fa un altro e chiusa una porta si apre un portone. La filosofia di Cristian Imparato è questa dopo aver concluso (sembra non proprio pacificamente) la sua storia d’amore con Davide Vitale. I due si sono detti addio dopo un mese dall’inizio della loro unione. Con un post su Instagram, il cantante e opinionista ha confermato tutto, assicurando però che i rapporti con l’ormai ex sono ottimi. E allora perché tanto astio?\\ C’è ...