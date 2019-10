Costanza Caracciolo e Christian Vieri genitori bis | le foto del pancino sospetto

Bono Vieri e Costanza Caracciolo aspettano il secondo figlio (FOTO) : La lieta notizia ad un anno dalla nascita della primogenita Stella. L'ex calciatore e la showgirl, sposati da marzo, fanno...

Christian Vieri papà per la seconda volta - Costanza Caracciolo è incinta di una femminuccia? : Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha catturato le prime immagini del pancino di Costanza Caracciolo (moglie di Christian Vieri) che sarebbe (si attende l'ufficialità della futura mamma bis) incinta per la seconda volta. Ad un anno dalla nascita della piccola Stella, la coppia, paparazzata in giro per Milano, ha deciso di allargare nuovamente la famiglia con l'arrivo di un secondo bebè. L'ex calciatore avrebbe voluto un maschio ...

Fedez critica le veline e Costanza Caracciolo risponde su Instagram : Fedez critica le veline di Striscia la Notizia e Costanza Caracciolo si infuria su Instagram. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando il rapper ha pubblicato un video nelle Stories in cui criticava questa figura televisiva che è stata il trampolino di lancio per tantissime showgirl. “Le vostre figlie avevano il sogno di diventare veline – ha detto il marito di Chiara Ferragni – e per riuscire a farlo dovevano fare cose poco ...

Costanza Caracciolo e Christian Vieri/ "Altro figlio? Ci proviamo una volta al mese" : Costanza Caracciolo e Christian Vieri a Verissimo: sono pronti ad allargare la famiglia dopo la nascita di Stella. "Ci proviamo una volta al mese".

Verissimo - Christian Vieri e Costanza Caracciolo : ‘Al nostro matrimonio eravamo in quattro’ : In esclusiva sabato 5 ottobre a Verissimo, Christian Vieri e Costanza Caracciolo parlano per la prima volta insieme in televisione della loro relazione che dura da più di due anni e che il 18 marzo scorso li ha visti convolare a nozze. Christian Vieri e Costanza Caracciolo, il matrimonio Una scelta impulsiva, una cerimonia molto intima come ricorda Vieri: “Non mi tolgo mai la fede da quel giorno. eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio ...