CorSport | contro l’Atalanta Ancelotti riparte da Insigne | Mertens e Callejon Con Lozano

CorSport : contro la Spal ballottaggio Ghoulam-Malcuit. Milik-Mertens in attacco : Domani, contro la Spal, in Napoli di Ancelotti schiererà la dodicesima formazione diversa in dodici partite. Tra i pali ci sarà di nuovo Meret, il grande ex. Davanti a lui, centrali, Koulibaly e Luperto, confermato dopo la prestazione in Champions, che sarà alla sua seconda partita consecutiva da titolare, la terza in stagione. L’emergenza in difesa resta, con Kostas Manolas che ieri ha annunciato che non ci sarà neanche contro la Spal. Il ...

CorSport : Mertens - obiettivo Spal. Il belga non ha mai segnato contro gli emiliani : Tra le diciannove squadre che il Napoli dovrà incontrare in campionato, ci sono due a cui Dries Mertens non ha mai segnato. Una è la Spal, contro la quale la squadra di Ancelotti giocherà domenica pomeriggio. L’altra è il Lecce. contro la squadra pugliese, però, Mertens non ha mai avuto la possibilità di giocare. L’unica sfida che ha visto le due squadre contrapposte, infatti, è stata quella di questa stagione, quando l’attaccante belga era in ...

CorSport : il San Paolo pronto a sostenere il Napoli. In 40mila per la gara contro il Verona : Saranno 40mila i tifosi presenti oggi al San Paolo per Napoli-Verona. Lo scrive il Corriere dello Sport. Tornano i grandi numeri dopo due trasferte e la sosta per le nazionali. Sono piene le curve e quasi i distinti. Ci saranno solo degli spazi vuoti nei livelli inferiori. Ieri sera, alla chiusura, erano 36.500 i biglietti venduti. Meglio della prima sfida interna della stagione contro la Sampdoria quando i tagliandi staccati erano stati ...

Il CorSport : “In quel contropiede Insigne ha buttato via un’occasione e un po’ di stesso” : Il Corriere dello Sport sottolinea quali possano essere i problemi che Ancelotti ha da affrontare con il suo Napoli per fargli ritrovare il suo gioco espresso contro il Liverpool e tra questi c’è Lorenzo Insigne. Il capitano non si sta comportando da vero capitano e la differenza tra avere il vero Insigne o meno si fa notare, come accaduto durante la partita con il Torino, perché “i fuoriclasse non scelgono di fare tutto da ...

CorSport : i violenti possono essere fermati setacciando il web. Le armi dei club contro l’odio : Per combattere il razzismo le società di calcio possono collaborare con le forze dell’ordine per individuare i soggetti pericolosi. Il Corriere dello Sport riporta il parere del vicequestore della polizia postale Ivano Gabrielli, comandante del Centro Nazionale Anticrimine Informatico: “E’ auspicabile che lo facciano anche sul web perché ciò che avviene in rete è penalmente rilevante quanto ciò che accade nella vita reale e lascia sempre ...

CorSport : i precedenti del Napoli contro le inglesi - 4 vittorie - 1 pareggio e 2 sconfitte : Sul Corriere dello Sport i precedenti del Napoli contro avversari inglesi. Escludendo le due partite contro il Liverpool, quella dell’anno scorso, conclusasi con la vittoria azzurra, e il pareggio a reti inviolate dell’ottobre 2010, sono cinque. E il bilancio è abbastanza positivo: tre vittorie e due sconfitte. Il 14 settembre 2011, a Manchester, il Napoli pareggiò 1-1 contro il City. Andò in vantaggio con un gol di Cavani, poi fu raggiunto da ...

CorSport : Llorente al debutto. Anche con la Juve esordì contro la Sampdoria : Oggi, contro la Sampdoria, Llorente sarà probabilmente in campo dal primo minuto. Ieri Ancelotti non ha posto veti in tal senso. E sarebbe un debutto curioso, scrive il CorSport, perché Anche quando esordì con la Juventus, il 24 agosto 2013, il debutto fu proprio contro la Sampdoria. Quella volta, però, fu al Marassi e giocò solo tre minuti. Entrò in campo al 90’, al posto di Tevez. Stavolta, al San Paolo, sarà accanto a Mertens. “Il ...

CorSport : Fiorentina-Juve - Ribery titolare. Contro la Juve non ha mai perso : Mentre i compagni godevano della giornata libera, Franck Ribery si è allenato da solo nella palestra del centro sportivo viola. Sabato c’è la sfida con la Juventus. Per lui il match ha un gusto in più, scrive il Corriere dello Sport. Contro i bianconeri, infatti, FR7 non ha mai perso. “Cinque le gare in cui, in Champions League, ha incontrato i bianconeri, e pur non avendo mai messo la firma su un gol, ha sempre portato a casa ...

CorSport : potrebbe esserci Llorente in attacco accanto a Mertens - contro la Samp : Sabato è sempre più vicino e i punti fermi per Ancelotti circa la formazione da schierare contro la Sampdoria sono al momento pochissimi, scrive il Corriere dello Sport. Insigne è quasi pronto. Aspetterà e proverà fino a domani e se i progressi continueranno, sabato potrebbe andare in panchina. E anche Milik migliora gradualmente. contro la Samp non ci sarà, l’obiettivo è riportarlo in campo contro il Liverpool. Ieri sono rientrati ancora altri ...

CorSport : Rabiot lavora ai fianchi Sarri per avere un posto contro la Fiorentina : Tra le novità possibili nella Juve contro la Fiorentina potrebbe esserci Adrien Rabiot. Il Corriere dello Sport scrive che il calciatore, avendo lavorato a stretto contatto con Sarri durante la sosta, “rilancia il duello con il connazionale Blaise Matuidi per il ruolo di mezzala sinistra: una di quelle caselle sulle quali ci si potrebbe iniziare ad alternare tra un impegno e l’altro, con Rabiot che punta a prendersi quella maglia da ...

CorSport : Napoli - Meret sia contro la Samp che i Reds. Il resto è ballottaggio : Iniziano a tornare nel Napoli i reduci dagli impegni nelle nazionali. E dalle soste forzate, come Milik, rientrato ieri alla base, racconta il Corriere dello Sport. Infortunato, non è stato convocato con la Polonia ma si è sottoposto ad un programma personalizzato. Oggi rientreranno Meret, Manolas e Fabian Ruiz, liberi da domenica sera. E potrebbero tornare anche Mertens, Elmas e Zielinski, che hanno giocato ieri. Gli ultimi a raggiungere il ...

CorSport : per l’attacco contro la Sampdoria si candida anche Younes : Con Milik e Insigne fuori dai giochi occorre ridisegnare l’attacco del Napoli per la partita di sabato contro la Sampdoria, ma, come scrive il Corriere dello Sport, ad Ancelotti non mancano le alternative. Nulla di più semplice che mettere al centro del villaggio Mertens con affianco Callejon e uno tra Fabian Ruiz e Zielinski di supporto, come già accaduto il passato. Ma quest’anno il mister ha delle soluzioni in più. Con ...

CorSport : che paura per Elmas - lo scontro inquietante e l’urlo del calciatore : Il Corriere dello Sport racconta gli attimi di paura che hanno accompagnato l’infortunio di ieri di Elmas. Terrore vero e proprio perché quando è caduto dopo aver preso la botta in allenamento con la Nazionale. Il centrocampista azzurro ha lanciato un urlo che ha spaventato soprattutto il ct. Un terrore che si è diffuso, sul filo del telefono, a Napoli, dove c’erano il dottor Canonico e Cristiano Giuntoli preoccupati di conoscere le condizioni ...

CorSport : Elmas titolare contro la Sampdoria : contro la Sampdoria non ci dovrebbe essere Allan. In panchina contro la Colombia, mercoledì sarà impegnato con la nazionale contro il Perù. Il rientro a Napoli è previsto per giovedì. Troppo tardi, scrive il Corriere dello Sport, per pensare che Ancelotti possa schierarlo in campo sabato. Gli indizi portano dunque ad Elmas titolare che ha dimostrato in queste due prime di campionato di poter essere un’arma in più per cambiare il gioco del ...