Corruzione | chiesto il processo per il sistema Romeo | tra gli imputati c’è anche l’ex

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Dopo la chiusura delle indagini il 22 febbraio scorso i pm di Napoli Henry John Woodcock e Celeste Carrano hannoilsul cosiddetto “” negli appalti pubblici. Tra i 55naturalmente l’imprenditore Alfredo. Gli inquirenti hannoil rinvio a giudizioper l’ex deputato Italo Bocchino egovernatore della Campania Stefano Caldoro. Tra glil’attuale direttore dell’Asl Na1 Ciro Verdoliva. Tra i reati contestati, a vario titolo,e turbata libertà degli incanti, finalizzati all’assegnazione e aggiudicazione di appalti per servizi di pulizia di edifici pubblici. L'articoloilper il: tra glic’èl’ex deputato Italo Bocchino proviene da Il Fatto Quotidiano.

