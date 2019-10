Coppia mangia cibo cinese da asporto e ci trova dentro un dente umano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Venerdì, unacome tante decide di passare la serata a casa e ordina del. E mentre se lo sta gustando, scopre che all’interno del maiale c’è qualcosa che non dovrebbe proprio esserci: un. E’ accaduto a Stephanie McDonough e David Burrows, 38 e 29 anni: i due hanno comprato la cena in un ristorante di Newport. “Ho telefonato al ristorante quella sera e il direttore ha cercato di convincermi che era un pezzo di maiale o una cipolla o un altro ingrediente. Ma era un”, ha detto la ragazza che ha anche postato foto e dati del ristorante e delsu Facebook in modo da avvisare gli altri potenziali clienti. “È stato sputato lìo è caduto? Sono sicuro al 90 percento che è un”, ha continuato la 293nne. Laha denunciato il ristorante e ora sono in corso dei controlli. L'articoloda ...

