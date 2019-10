Consulta boccia legge su L' Aquila Incostituzionali le norme-proclama regionali | senza

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) L'- L'intero articolato dellaregionale abruzzese n. 28/2018 sulla ricostruzione de L'è incostituzionale perché "esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica". Lo ha stabilito lasecondo cui sonole leggi-prive di copertura economico-finanziaria. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 227 depositata oggi (relatore Aldo Carosi), con riferimento all'interadella Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28 (Abruzzo 2019 - Unaper L'Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile - BES). Laè caduta per violazione del principio della ...

