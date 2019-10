Fonte : oasport

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)sono moltoal tanto attesodi, molto probabilmente le firme verranno poste nella giornata di domani. Al momento, come riporta la Gazzetta dello, ci stanno lavorando i legali delle due parti e il Ministro delloha risolto lecontese su tre questioni abbastanza importanti come marketing, ufficio statistiche e coordinamento dei comitati regionali. Come riporta la rosea, ci dovrebbe essere un cosiddetto comitato paritetico che disciplinerà il lavoro in queste tre aree: ne faranno parte i due Presidenti (Giovanni Malagò e Rocco Sabelli), Carlo Mornati (segretario generale del), Riccardo Meloni (capo delle risorse umane di). Il Presidente delha anche annunciato l’attivazione di dieci tavoli di lavoro formati dai membri del Consiglio Nazionale e si occuperanno di varie tematiche come ...

romi_andrio : RT @OA_Sport: Coni e Sport & Salute vicini al contratto di servizio: appianate le ultime divergenze, nasce un comitato paritetico https://t… - OA_Sport : Coni e Sport & Salute vicini al contratto di servizio: appianate le ultime divergenze, nasce un comitato paritetico - ilfaroonline : Al Coni di Formia iniziato il corso gratuito per arbitri di calcio -