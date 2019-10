Concorso Marina Militare per la nomina di 21 Ufficiali | candidature il 28 novembre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il Ministero della Difesa rende noto che sono stati banditi quattro concorsi per ladi 21in servizio permanente nei Corpi dellae nel Corpo delle Capitanerie di porto. Il primoè stato indetto per ladi cinque sottotenenti di vascello del Corpo del Genio della, di cui tre posti per la specialità armi navali e due per le specialità infrastrutturali. Il secondoè stato bandito per ladi quattro sottotenenti di vascello del Corpo Sanitariomarittimo in funzione di medici, di cui tre posizioni per il reparto navale e uno per il reparto subacqueo. Il terzoè stato attivato per ladi due sottotenenti di vascello del Corpo di Commissariatomarittimo. Il quartoè stato proclamato per ladi 10 sottotenenti di vascello del corpo delle capitanerie di porto, di cui sei ...

