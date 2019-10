Concorso docenti | firmato il decreto per il ' salva-precari bis' | ok a insegnanti paritarie

Concorso straordinario : decreto in stallo per problemi tecnici tra cui docenti paritarie : Si è riferito, nelle scorse settimane, del Concorso straordinario e del Percorso Abilitante Speciale previsti dal decreto scuola. Infatti il nuovo governo ha stabilito che sarà bandito entro il 2019 una procedura straordinaria che permetterà ai docenti con tre anni di servizio nella scuola statale, di stabilizzarsi. In particolare il Consiglio dei Ministri aveva approvato tale decisione lo scorso 10 ottobre. Tuttavia non è stato ancora ...

Concorso scuola e Pas : due percorsi per docenti con servizio e senza - riforma ad aprile : Il nuovo Ministro dell'Istruzione sta già lavorando al decreto scuola che prevede il bando di un Concorso straordinario che consentirà ai docenti con tre anni di servizio nella scuola statale di stabilizzarsi, previo superamento di una prova scritta ed una orale. Ma gli insegnanti che non hanno tre anni di servizio nella scuola paritaria e coloro che non supereranno le prove che possibilità avranno? Il Concorso ordinario non è stato ancora ...

Scuola - via libera in Cdm al decreto sui precari : Concorso per assumere 24mila docenti : Dal concorso straordinario per 24mila docenti precari fino allo stop delle impronte per i presidi. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto sulla Scuola dopo l’intesa raggiunta dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti il primo ottobre con i sindacati, che parlano di “patti rispettati” anche sul concorso per i Dsga (i direttori dei servizi generali). Con il Dl, inoltre, viene sancito lo stop delle impronte per i ...

Concorso straordinario docenti : non vale servizio nella paritaria e nell'anno in corso : Ieri, 8 ottobre 2019, è stato trasmesso ai vertici degli Uffici legislativi il testo inerente il decreto scuola per il passaggio al Consiglio dei Ministri. I posti che saranno banditi nel Concorso straordinario in questione sono 24mila, i quali saranno suddivisi tra le cattedre di sostegno e quelle su posto comune. La procedura sarà avviata per le classi di Concorso, per le tipologie di posti e in quelle regioni dove si prevede che ci saranno ...

Concorso docenti Scuola 2020 - ecco le novità in arrivo per chi vuole diventare docente : Il Concorso Scuola Docenti 2019 slitterà al 2020, complice anche il recente cambio di governo che ora vede i 5 Stelle alleati con il PD, il bando che doveva essere pubblicato nel corso del 2019 slitterà a fine anno con l’immissione in ruolo dei Docenti vincitori di Concorso solo nel 2020. Concorso Docenti Scuola 2020, ecco le novità in arrivo per chi vuole diventare docente Le novità arrivano anche dalla recente nota di aggiornamento del ...

Scuola - intesa sul Concorso per i precari. Cattedra per 24mila docenti : L'intesa siglata tra sindacati e Miur a Viale Trastevere prevede un concorso straordinario abilitante con una prova a test a risposta chiusa finale: almeno i primi 24.000 classificati saranno assunti

