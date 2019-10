“Con lui?” Sara Croce | è già gossip sulla nuova Bonas di Avanti un altro “Sta con l’ex

Lilli Gruber - la confessione inaspettata : il suo uomo ideale è ‘lui’. “Con quel lato B…” : Lilli Gruber, la giornalista e conduttrice di Otto e mezzo ha da poco pubblicato il suo nuovo libro, “Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone” e si è raccontata ai microfoni di ‘Un giorno da Pecora’, la trasmissione radiofonica di Rai Radio 1. Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, dall’intervista è uscita una Lilli Gruber inedita e senza filtri. E freni. La giornalista ha risposto alle domande dei conduttori su ...

Brescia - Cellino e il possibile esonero di Corini : “Continuo ad avere fiducia in lui - mai contattato nessuno” : Il presidente del Brescia ha commentato le voci di un possibile esonero di Corini, confermando il proprio allenatore La situazione in casa Brescia non è affatto semplice, solo sette punti conquistati nelle prime otto giornate, un bottino scarno che obbliga la squadra di Corini a navigare in zona retrocessione. Tano Pecoraro/LaPresse Nella giornata di oggi si sono rincorse le voci di un esonero dell’allenatore delle ...

“Con lui mi trovo bene”. Bianca Guaccero - la confessione sulla sua nuova avventura : Bianca Guaccero a cuore aperto si confessa al settimanale Oggi. Bianca Guaccero, l’amata conduttrice di Detto fatto, che ha preso il posto di Caterina Balivo dallo scorso anno, si sta per buttare in una nuova avventura professionale. Tra poco inizierà a condurre il programma “Una Vita da Cantare” insieme a Enrico Ruggeri ed è molto felice di questo nuovo lavoro che la farà mettere in gioco ulteriormente (si parte il 16 novembre). Ha parlato ...

Inter - l’ammissione di Barella : “Conte ha un’attitudine diversa - per lui mi farei ammazzare” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato della sconfitta subita a Barcellona e del prossimo impegno contro la Juventus, in programma domani sera a San Siro Si sta ritagliando piano piano il proprio spazio nel centrocampo dell’Inter, Nicolò Barella sta convincendo Antonio Conte a dargli fiducia, alzando l’asticella delle proprie prestazioni. AFP/LaPresse Tanta personalità al Camp Nou e coraggio da veterano per il giocatore ...

Governo - la diretta – Franceschini dà ragione a Grillo e propone : “Eliminiamo entrambi i posti da vicepremier”. Tutto il Pd con lui - compreso Zingaretti : “Contributo per sbloccare la situazione” : Beppe Grillo che “benedice” l’alleanza giallo-rossa, il “tweet di pace” con cui gli risponde Nicola Zingaretti. Poi Dario Franceschini prova a indicare la via: “Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier“. Un assist per uscire dall’impasse sulla questione della vicepresidenza che viene appoggiato da tutti i democratici, segretario compreso: “Un altro ...

Pierluigi Diaco : “Con Alessio Orsingher l’incontro più importante della mia vita - vorrei un figlio” : Pierluigi Diaco sarà tra i protagonisti dell'autunno targato Rai. Dal 14 settembre al 7 dicembre, infatti, il conduttore sarà al timone del programma ‘Io e te di notte‘. La trasmissione, che riporterà la stessa formula che ha caratterizzato le puntate estive, andrà in onda alle ore 23:50. È un momento sereno per il conduttore sia sul lavoro che nella vita privata, come ha raccontato a ‘Tv, sorrisi e canzoni'.\\ adsensesiPierluigi Diaco ha ...