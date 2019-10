Commissione Segre contro antisemitismo | centrodestra si astiene Carfagna | “Tradiamo

Via libera alla “Commissione Segre” contro razzismo e antisemitismo. Ma il centrodestra si astiene - è polemica : Lega, FdI e FI si astengono: perplessità su alcuni contenuti del dispositivo, lesivi della libertà di espressione

Senato - nasce la Commissione Segre contro razzismo e antisemitismo. Il centrodestra si astiene - Salvini : “No ai bavagli” : Non ha ottenuto l’unanimità la mozione per istituire una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo, proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre. L’aula del Senato l’ha approvata con 151 voti favorevoli, nessun voto contrario e 98 astensioni. La notizia è stata accolta da un lungo applauso e Senatori in piedi come tributo. Si è astenuto il centrodestra. “Siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo senza se ...

Nasce la Commissione contro i fenomeni di odio voluta da Liliana Segre : Il Senato ha approvato oggi l'istituzione di una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza sulla base di una mozione proposta da Liliana Segre. Con una mozione la Lega aveva commentato: "È importante ribadire che la lotta a istanze antidemocratiche e xenofobe non deve trasformarsi in una ricerca di censura preventiva nei confronti di chi pone ...

Odio sui social - Pucciarelli (Lega) : “Commissione Segre di parte - non considera cristianofobia”. Poi attacca Italia Viva : “La commissione Segre rischia di essere di parte, perché non considera il fenomeno crescente della cristianofobia“. A dirlo, al Senato, a nome del gruppo parlamentare della Lega, Stefania Pucciarelli, in riferimento alla mozione promossa da Liliana Segre per l’istituzione di una commissione straordinaria contro Odio e razzismo. “E complimenti a Italia Viva. Dopo l’intervento di Davide Faraone abbiamo capito cosa ...

