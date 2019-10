Come fare lo spezzato e le combinazioni che vanno sempre bene

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 30 ottobre 2019)loe lecheLoconsiste nel mettere una giacca di un colore diverso dai pantaloni. L’unica regola da tenerea mente è che i colori devono essere ben diversi, altrimenti sembra tu stia cercando di avere un completo senza averlo – ricordil’ibrido non funzioni? Ecco. Il vantaggio dellosul completo è che aumenta la sua versatilità, eMontalbano insegna lo puoi usare tutti i giorni senza sembrare troppo tirato; ci metti una camicia button down, una giacca sportiva, dei chinos anche presi in prestito da un altro completo e oggi non avrai bisogno d’altro per entrare in situazioni casual, smart casual, business casual o sportive. Il bello delloè che mentre un completo saràelegante, qui togliendo e aggiungendo fazzoletto, cravatta e accessori si può scegliere se renderlo appariscente senza ...

civati : Per evitare di avere Salvini al governo la prima cosa da fare sarebbe quella di non fare come Salvini al governo. P… - repubblica : Emma Bonino sugli accordi con la Libia: 'È come fare un altro accordo Stato-mafia il Pd rinneghi la linea Salvini” - fattoquotidiano : Migranti, il ministro Franceschini: “Fare sbarcare subito Ocean Viking con 100 a bordo. Conte e Lamorgese sanno com… -