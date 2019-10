Clima | innalzamento del livello del mare | nuovi modelli rivelano quali città verranno

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Secondo una ricerca condotta dall’organizzazione statunitensete Central, pubblicata su Nature, circa 150 milioni di persone vivono oggi in aree che nel 2050 si troveranno sotto ildel: molte di queste zone, corrispondono a importanti. Lo studio costituisce una revisione (in negativo) una precedente valutazione: la nuova stima prevede che quasi tutto il Vietnam meridionale rischi di scomparire, a partire da Ho Chi Minh City, e lo stesso destino potrebbe avere buona parte di Bangkok. Ielaboratiche tra i luoghi che verrebbero sommersi figura anche il centro di Shanghai, fulcro economico in Asia, e anche Mumbai, tra lepiù grandi del mondo. A rischio anche Alessandria d’Egitto e Bassora in Iraq. L'articolodeldelsommerse entro il 2050 sembra ...

