Clima | Greta Thunberg rifiuta 46mila euro | “Il movimento non ha bisogno di altri premi”

Greta rifiuta un premio da 46mila euro : "Per il Clima servono fatti - non riconoscimenti" : Ha detto “No, grazie”. Con la solita risolutezza che la contraddistingue. Affidando ai social le sue motivazioni. Con un post su Instagram Greta Thunberg ha annunciato di aver rinunciato al premio ambientale assegnato ogni anno dal Nordic Council. Un gesto polemico nei confronti dei paesi nordici che, secondo la 16enne svedese, potrebbero fare molto di più. View this post on InstagramA post shared by Greta Thunberg ...

Clima - Mattarella : “I giovani insieme a Greta ci chiedono di salvare il mondo ascoltando la scienza” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando del “significato dell’ingresso sulla scena mondiale del fenomeno sorto intorno alla testimonianza della giovanissima Greta“, ha affermato che i “giovani con le loro manifestazioni nelle piazze del mondo” ricordano “a tutti che non e’ sufficiente l’enunciazione di un’esigenza e la sua rivendicazione perche’ a questa va ...

Clima - in migliaia manifestano con Greta in Alberta - Governatore : “Chiedere la fine dell’economia industriale non è soluzione realistica” : migliaia di persone si sono radunate a Edmonton, nella provincia canadese dell’Alberta per protestare contro il cambiamento Climatico insieme a Greta Thunberg. “Manifestiamo perché è in gioco il nostro futuro. Non resteremo spettatori di questa crisi. Vogliamo che i governanti si uniscano dietro alla scienza“, ha detto l’attivista svedese tra gli applausi della folla. Ma se a migliaia hanno gridato il loro sostegno a ...

Clima - Berlusconi : “Greta ha sbagliato teoria - deve prendersela con i paesi in via di sviluppo” : Greta Thunberg? “Penso che sia strumentalizzata e che non sia la teoria che lei presenta, del terrorismo per l’ambiente, la via giusta“. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso del suo intervento all’iniziativa promossa dal partito a Milano, #IdeeItalia. La giovane attivista “propone il fermo dello sviluppo dei paesi sviluppati, che non è possibile, ma sono i paesi in via di sviluppo che creano ...

Clima - Putin su Greta Thunberg : “Gentile - sincera ma disinformata - deplorevole che si usino bambini e adolescenti” : Greta Thunberg è per il presidente russo Vladimir Putin “gentile e sincera, anche se poco informata” delle questioni globali. E l’attivista svedese che dalle Nazioni Unite di New York ha accusato i leader mondiali di aver rubato il futuro ai giovani “con le loro parole vuote“, rinunciando a perseguire politiche per il contrasto dei cambiamenti Climatici, ha incorporato, per poche ore, la definizione nel suo profilo ...

Clima : da Feltri ai 500 ‘scienziati importanti’ - ecco la marcia delle mummie anti-Greta : Avete notato tutti la massa di critiche – anche di insulti – che si è riversata sugli schermi e sui giornali contro Greta Thunberg negli ultimi giorni. E’ stato un po’ come se il museo egizio avesse dato una bella ripulita alle cantine e messo sul marciapiede un po’ di mummie mezze sbendate, magari semoventi, come nei film. Le mummie del Clima: in maggioranza persone anziane che cercano disperatamente di opporsi alla marea montante di dati e di ...

Clima - il Prof. Francesco Battaglia ai microfoni di MeteoWeb : “Previsioni sconfessate dai fatti - Greta Thunberg esempio di massima ingratitudine” : Francesco Battaglia, professore di chimica-fisica e già docente di chimica dell’ambiente all’Università di Modena, è tra i promotori della Petizione firmata da un gruppo di 145 scienziati italiani che sostiene che non esiste un consenso scientifico sull’origine umana del riscaldamento globale, che questo è un fenomeno che si è verificato anche in passato per cause naturali, che non c’è una emergenza Climatica e che le politiche di riduzione ...

Greta Thunberg conquistata dalla parodia death - l’ironia sui social : “Lascio la causa Climatica e mi dedico al metal” : L'attivista Greta Thunberg, conquistata dalla parodia death metal divenuta virale nei giorni scorsi, ha assecondato il gioco e ha deciso di abbandonare la sua battaglia. L'affermazione, ovviamente, è ironica, e di fronte a un tale capolavoro l'attivista di Fridays For Future non poteva rimanere indifferente. Riepilogando, il 24 settembre Greta Thunberg ha tenuto un discorso al vertice ONU sul clima, e il livore con il quale la sedicenne si è ...

Clima - Raggi : “Quella di Greta Thunberg una rivoluzione importantissima. Dobbiamo supportare i ragazzi che affrontano questa sfida” : ”Sono convinta che anche Greta Thunberg che gira il mondo parlando in modo semplice di cose complesse ai suoi coetanei sia una rivoluzione importantissima. Penso che tutti dovremmo supportare questi ragazzi che stanno affrontando una sfida più grande di loro ma che è comunque la sfida per tutti noi nei prossimi anni”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha partecipato questa mattina in Campidoglio alla presentazione del ...

Cara Greta - studia : inquinamento e Clima sono cose diverse : Antonino Zichichi Il finimondo culturale scatenato dalla giovane svedese Greta Thunberg, ci porta a ricordare che le tre grandi conquiste della Ragione sono il Linguaggio, la Logica e la Scienza. Per risolvere un problema bisogna anzitutto parlarne. È quello che ha fatto con enorme successo Greta. Linguaggio significa esprimersi usando le parole, non le formule matematiche. Usando le parole si può dire tutto e il contrario di tutto; ...

Sciopero Clima : a Greta Thunberg il merito di aver portato milioni di giovani nelle piazze : In questi giorni, il mondo si è diviso in due. Da una parte, chi si è dichiarato al fianco di Greta Thunberg, evocando le sue parole come fossero quelle di un capo spirituale. Dall'altra, tutti coloro che hanno espresso più o meno veementemente le proprie perplessità, chi sulla base di una semplice antipatia, chi sulla base di uno scetticismo altisonante, chi infine più timidamente, poiché consapevole della complessità della vicenda. Greta resta ...

Clima - il Climatologo Franco Prodi : “Non fare allarmismi non supportati dalla scienza - Greta Thunberg fenomeno mediatico mondiale” : Quella dal 23 al 29 settembre è stata senza dubbio la settimana del Clima, con il summit dell’ONU, in cui ha anche parlato l’attivista svedese Greta Thunberg, e i milioni di giovani scesi in piazza in tutto il mondo per chiedere ai potenti un’azione contro i cambiamenti Climatici. Ha fatto tanto discutere l’intervento di Greta alle Nazioni Unite, soprattutto per i suoi toni a dir poco catastrofici. “Siamo all’inizio di un’estinzione di massa”, ...

Greta Thunberg - il Climatologo Franco Prodi attacca : "Fenomeno inspiegabile - si concentri su cose più serie" : "La lotta al riscaldamento globale puoi farla se conosci la parte attribuibile all'uomo e quella attribuibile alla natura. Invece quel che sappiamo veramente del sistema è troppo poco per andare avanti su questa base". Così il climatologo Franco Prodi, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Gi

Lo sciopero del Clima riscalda gli studenti : un milione in corteo E Greta : «Incredibili» : Nino Materi Gretini a chi? Con la «raggelante» (riscaldamento globale, tiè!) Thunberg abbiamo fatto un figurone. La bambina dagli occhi di ghiaccio, dinanzi ai quali perfino i potenti della Terra abbassano lo sguardo sciolto di vergogna, ieri ha esaltato gli studenti italiani. Tutti scesi in piazza (benedetti dal ministro dell'Istruzione) per scioperare climaticamente al grido di «Ci avete rotto i polmoni»: uno slogan che ricorda, in ...