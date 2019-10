Claudio Marchisio rapinato in casa da quattro banditi armati | terrore puro per l' ex

Paura per Claudio Marchisio : rapinatori fanno irruzione in casa di notte - rubati denaro e gioielli : In cinque hanno fatto irruzione, facendosi consegnare dall'ex bianconero alcuni beni che aveva in casa

Claudio Marchisio rapinato : i ladri hanno minacciato lui e la moglie armati di pistola. Rubati gioielli e orologi nella villa di Torino : Claudio Marchisio è stato vittima di una rapina martedì sera. Quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, sono entrate nella sua villa di Vinovo, nel Torinese, dove sotto minaccia hanno costretto l’ex calciatore e la moglie ad aprire la cassaforte. I ladri sono scappati con gioielli e orologi: ancora da quantificare il bottino, ritenuto consistente. I carabinieri, che stanno analizzando le telecamere di ...

Rapina nella villa di Claudio Marchisio : in casa c’era anche la moglie : A Vinovo, nel Torinese, è stata messa a segno una Rapina nella villa di Claudio Marchisio. In azione sono entrate

Claudio Marchisio - paura per lui e la moglie : rapinati in casa da banditi armati : Martedì sera un gruppo di quattro uomini armati e a volto coperto è entrato in azione nella sua villa di Vinovo (Torino)

Claudio Marchisio è stato rapinato : Momenti di paura ieri sera per l'ex calciatore Claudio Marchisio e la moglie. Secondo quanto appreso, quattro persone, con il volto coperto, due armate di pistole e due di cacciavite, sono entrate nella villa di Marchisio, a Vinovo, nel Torinese. L'ex calciatore era in casa con la moglie e, sotto la minaccia delle armi, ha dovuto aprire la cassaforte, dalla quale i rapinatori hanno portato via orologi di valore e gioielli. Tanto spavento ma ...

Claudio Marchisio si ritira : 'Decisione ponderata - ma difficile' : Il 3 ottobre 2019 Claudio Marchisio, dopo una stagione allo Zenit di San Pietroburgo, ha deciso di annunciare, a soli 33 anni, il suo ritiro proprio in quella che è stata da sempre la sua seconda casa: l'Allianz Stadium. Una decisione "importante e ponderata, ma molto difficile", come ha dichiarato l'ormai ex centrocampista nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" dello stadio di Torino. Poi su Instagram ha scritto: "Avevo fatto una promessa al ...

