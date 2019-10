Cimitero Flaminio | contrasto a commercio abusivo | avviata demolizione strutture illegali

PD AMA. Degrado al Cimitero Flaminio : “All’entrata del cimitero Flaminio i bagni non ci sono e quelli che ci sono all’interno sono nel Degrado. Evidentemente al Campidoglio che mancano i bagni all’entrata principale del cimitero Flaminio, non importa”. Così in una nota il segretario del circolo PD AMA Flavio Vocaturo “Ci sono 40 attività commerciali che a sua volta ospitano clienti di tutte le età, comprese donne e bambini che non hanno la possibilità di usufruire ...