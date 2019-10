Cile | presidente Piñera cancella conferenza sul clima Cop25 e Forum Cooperazione

Il presidente del Cile ha cambiato otto ministri del suo governo : Il presidente Cileno Sebastián Piñera ha sostituito otto ministri del suo governo, nel tentativo di frenare le grandi proteste che nel paese vanno avanti da diversi giorni. La sostituzione dei ministri era stata annunciata il 26 ottobre e Piñera ha detto: «Il Cile

Cile - almeno un milione in piazza : più che alla fine della dittatura di Pinochet. Il presidente Pinera : “Abbiamo recepito il messaggio” : Più gente anche rispetto alle proteste contro Pinochet. Sono almeno un milione di persone quelle che ieri pomeriggio sono scese sulle grandi Alamedas del centro di Santiago del Cile, in occasione della conclusione dell’ottavo giorno di proteste sociali che nessuno si attendeva, così ampie, e che hanno preso a pretesto un minimo aumento del biglietto della metropolitana. I media Cileni e gli organizzatori della manifestazione hanno concordato ...

